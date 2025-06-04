Онлайн-платформа будет предоставлять бесплатное обучение по веб-разработке, дизайну, маркетингу и SMM. Цель – не только знание, но и новая профессия и стабильный доход.



Сергей Волынский – Герой Украины, ветеран морской пехоты, отметил как спикер на форуме:



"Самое главное - не терять себя. Самое главное - идти, говорить, не бояться, проталкиваться повсюду самостоятельно и находить в себе силы. Я считаю, что ни фронт, ни плен, ни ранение - это не ограничения, которые запрещают каким-то образом работать или самореализоваться сегодня. Поэтому я очень благодарен помогать общественным организациям. у себя и знать, что это государство точно нуждается в вас”.



" Мы хотели здесь собрать и сосредоточить и ветеранов, и военных, и тех, кто представляют их интересы. И ту ответственность, которую мы несем - найти защитника, пропавшего без вести, вернуть его из плена и в дальнейшем помочь ему реализоваться, ветерану, который вернулся из передовой, человеку, который отслужил, который имеет свои физические возможности - есть физические возможности - рассказала во время мероприятия Юлия Павлюк – руководитель центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.









Кроме того, на форуме выступили:

Василиса Степаненко - украинская журналистка, продюсер документального фильма «20 дней в Мариуполе», которой получил премию «Оскар» вместе с фотожурналистом Евгением Малолеткой и видеожурналистом Мстиславом Черновым поехала в Мариуполь, где они стали единственными представителями международных СМИ, которые находились в городе. Лавреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Пулитцеровской премии за служение обществу.

Мамонова Марьяна - капитан медицинской службы, награжденная орденом «За мужество» III степени, спасала жизнь во время обороны Мариуполя будучи беременной, освобождена из плена, ветеранка, врач-психотерапевт, который работает с освобожденными из плена в центре ментального здоровья "Unbroken"

Ксения Литвинова - фитнес-эксперт телеканала «1+1», звездная тренер с 27-летним опытом и автор уникальных фитнес-программ. Занимается с проходящими реабилитацию ветеранами и военными.

Бондаренко Анна - магистерша по экстремальной и кризисной психологии, консультант КПТ низкой интенсивности, волонтер линии #Стоимость для военных и их близких. Действительная член украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии.

Елена Добыча – юрист, общественный деятель, жена защитника Мариуполя, глава общественной организации «Полигон 56 Бердянск» и глава правления Ассоциации общественных организаций «Адамант».

Также присутствовали ветераны из реабилитационного центра "Tytanovi" и пианист-виртуоз Евгений Хмара . "Почему мы начали программу ИТ-обучения для ветеранов? Потому что для нас ветераны - не "после войны". Ветераны - это сейчас. Это те, кто продолжает держать страну. Поэтому мы начинаем новое направление поддержки - в тылу".





«Мы здесь, чтобы вы не останавливались. А двигались вместе. В новенькую сферу. В новую жизнь. Мы верим в строящуюся страну не после войны, а уже во время. И строится именно благодаря вам — ветеранам, не сдавшимся ни в окопе, ни после него.» , - сказала в своей речи Вита Присяжнюк , соучредительница БФ молодежной инициативы "Надежда", инициатор и основатель образовательной платформы для ветеранов.

Куратор и соучредитель платформы Даниил Дробинский уже планирует, как будет проходить обучение:

"Это - проект на несколько лет. Курсы будут обновляться. Вся команда, менторы - не теоретики, а практики, совладельцы бизнеса. Они будут построены на практике. Основная задача состоит в том, чтобы учащиеся вышли не просто с базой знаний, а еще и начали зарабатывать на этом средства".

Обучение профинансируют БФ молодежной инициативы "Надежда" вместе с партнерами – IT-компаниями. В ближайшее время планируется два офлайн-мероприятия, которые будут анонсированы на страницах фонда.