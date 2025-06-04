Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, пенсионеры, жившие или продолжающие жить в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧС, имея соответствующие документы, могут претендовать на доплату. Основные условия, отмечает она, таковы: это постоянное проживание в указанных зонах в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и наличие статуса пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Размер такой помощи в 2025 году, по словам журналистки, составляет 2361 грн, что равняется одному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

«Пенсионеры, официально заботящиеся о детях, могут получить ежемесячную доплату 150 грн на каждого ребенка. То есть такая выплата предоставляется тем, кто получает пенсию по возрасту, либо получают выплату по инвалидности, либо по выслуге лет, то есть не работают, не занимаются предпринимательской деятельностью. Для получения нужно лично обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие факт самой опеки», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Еще одна категория, добавляет журналистка, - это одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе. По ее словам, эти пенсионеры могут рассчитывать на доплату 40% прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 944 грн.

«И денежная помощь почетным донорам. То есть те пенсионеры, которые имеют статус почетного донора крови, будут ежемесячно получать доплату 10% от прожиточного минимума. Сумма не большая, 292 грн, но люди имеют право на эту доплату», - добавляет Екатерина Котенкова.

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