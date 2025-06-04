Спецоперации мирового уровня сложности становятся для Службы безопасности Украины системным явлением.



Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко , комментируя третий удар СБУ по Крымскому мосту.

По мнению политолога, россияне должны смириться с тем, что не могут спрогнозировать следующий замысел СБУ. подготовка и системная работа умножена на профессионализм. Вот те составляющие, которые позволяют СБУ то и дело переигрывать врага», - пишет эксперт.

Черненко подчеркивает, что Крымский мост был сооружением с самой большой охраной в мире. «Подчиненные Малыша второй раз за несколько дней деклассировали россиян. Служба еще раз продемонстрировала – для нее не существует невозможных задач даже на территории, которую занимает враг. СБУ третий раз повредила объект, на охрану которого РФ тратит миллиарды долларов. Очевидно у Путина снова выделят на охрану незаконного сооружения очередные миллиарды (что уже неплохо, потому что эти деньги иначе пошли бы на войну)», - считает экс-нардеп.

«Крымский мост был законной целью СБУ. Россияне пробовали использовать его как важный маршрут для поставки оружия. Однако каждый подрыв моста усложнял логистику опрокидывания военной техники и боеприпасов. Кроме того, ранее СБУ уничтожило морскую логистику врага. Благодаря своей уникальной разработке – морским дронам Службы. Остатки Черноморского флота РФ из Крыма скрылись и болтаются где-то в районе Новороссийска», - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост — на этот раз под водой. Мост сейчас находится в аварийном состоянии.