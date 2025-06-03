В частности, он уточнил, что давить на РФ нужно по реальным кейсам, например энергоносителям, финансовым учреждениям, агроэкспорту и ядерной отрасли.





Народный депутат предложил четыре ключевых сектора, которые должны стать основой решающего санкционного давления на Россию. Во-первых, это блокирование экспорта российских энергоносителей – главного источника доходов государства-агрессора – с акцентом на ликвидацию теневых маршрутов и вторичных схем поставок. Во-вторых, международные ограничения и контроль финансовых учреждений в третьих странах, способствующих обходу санкций Россией. В-третьих, это реальные санкции на агропродукцию и удобрения из России — важный экспортный ресурс агрессора, который до сих пор находится в «серой зоне» и нуждается в четком перекрытии.





«Четвертый сектор – координация государств, жесткие санкции, контроль за проектами и ограничение технологического сотрудничества с «Росатомом». Это будет сдерживать расширение влияния России в мире, в частности стран ЕС, снизит возможности государства-агрессора финансировать войну и ослабит энергетическую зависимость других стран от ядерной энергетики и соответствующих технологий российской федерации», – пояснил парламентарий.



Также он подчеркнул: если удастся снизить цену на российскую нефть еще на 5–8 долларов за баррель — это станет критическим пределом для российской экономики, ведь себестоимость добычи в России значительно выше, чем в странах Ближнего Востока.

«Народные депутаты Украины через межпарламентское взаимодействие постоянно работают над усилением санкционной политики — как против страны-агрессора, так и третьих государств, которые помогают обходить ограничения и способствуют продолжению этой ужасающей войны», – отметил Арсений Пушкаренко.







