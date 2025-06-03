Подразделение спецназначения «Омега» уверенно занимает лидирующие позиции среди сил обороны Украины.

В новом рейтинге платформы «Дельта» – в топе по результатам уничтожения вражеской техники, артиллерии и живой силы. А за одну неделю их работа превратила в металлолом десятки целей окупантов. Детали ниже.

Рейтинг силы: «Омега» среди лучших в Украине

По обновленным данным программы электронного учета результатов боевых действий (платформа «Дельта»), по состоянию на 3 июня ЦСП «Омега»:

На 14 месте среди всех подразделений Сил обороны за прошлый месяц.

На 27 месте в общем зачете с начала года.

В тройке лидеров всех частей Национальной гвардии.

Это не просто цифры. Это доказательство того, что подразделение стабильно показывает высокую результативность в сложных условиях войны.

Цели в прицеле: кого и что уничтожили «омеговцы»

Только за одну неделю выполнения боевых задач на разных направлениях подразделения ЦСП «Омега» уничтожили:

Вооружение:

1 вражескую гаубицу

1 миномет

Боевую технику:

1 бронетранспортер (БТР)

1 единица автомобильной техники

Средства материально-технического обеспечения:

52 вражеских укрытия

2 беспилотника (Молния-2 и SuperCam)

1 состав боекомплекта

Личный состав врага:

21 уничтоженный кафир

22 раненых

Это не просто очередная статистика — это ежедневная работа, за которой стоит риск, выдержка и точность.

Успехи – не случайны

ЦСП «Омега» занимает:

4-е место по количеству попаданий по вражеским минометам

13-е место – по орудиям

9-е место – по поражению живой силы противника

25-е место – по воздушным целям

Эти показатели – результат слаженности, грамотной разведки, высокой подготовки и технического обеспечения.

Кто такие "Омега"?

ЦСП «Омега» — элитное подразделение Национальной гвардии, которое с начала полномасштабной войны работает на самых горячих направлениях. Они участвуют в штурмах, ликвидируют вражескую технику, выводят из строя систему обеспечения противника и ликвидируют «элитные» подразделения РФ.

В войне важно все: от цифр в отчетах до точного выстрела в реальном бою. Подразделение «Омега» – это тот случай, когда цифры говорят сами за себя. Их успехи – это не только удар по врагу, но и пример для других. Украина борется и побеждает. И «Омега» в этой борьбе – один из сильнейших козырей.