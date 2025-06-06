5 июня в помещении информационного агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства Всеукраинской политической партии «Сила нации», на которой была презентована экономическая программа партии и программа послевоенного восстановления Украины.

Выступая на мероприятии, председатель партии Андрей Пелюховский отметил:

«Война внесла существенные коррективы в нашу жизнь. Мы восхищаемся мужеством и стойкостью наших воинов. Мы верим в нашу победу. Мы ежечасно пересматриваем сводки с фронтов в надежде на развитие успеха и постепенное наступление наших войск. Но при этом забываем еще об одной важной проблеме настоящего – об экономике, о социальной сфере, о хлебе насущном. А ведь простые украинцы озабочены именно вопросом выживания. И тем, что ожидает Украины после окончания войны.





Украина осталась без индустриальных гигантов, обеспечивающих приток валюты. Осталась без ряда морских портов. Даже если завтра мы вернем все свои территории – ряд предприятий необходимо будет восстанавливать (что займет не один год), а традиционные рынки сбыта товаров будут заняты конкурентами. Пример: Украина так долго утверждалась на мировом рынке железной руды, но теперь место Украины занято бразильцами. Сегодня речь идет не только о добыче руды, но и о транспортировке за границу. Напомним, что металл и руда раньше давали почти четверть валютных доходов государства.

К тому же, давайте говорить откровенно: после 10 мая значительная часть наших недр не будет контролироваться нами, поэтому не стоит полагаться только на природные богатства, скрытые в толщах украинской земли. Отсюда вывод: нужны технологические прорывы».





Он же остановился на основных проблемах общества: «Полноценно продолжают работать сегодня только 14% предприятий. Уровень безработицы может превысить 40% (до войны прогнозировалось, что безработица в Украине в 2022 году сохранится на уровне 8,6%). Уровень инфляции может достичь 30%. Украина потеряла крупнейшую Запорожскую атомную электростанцию ​​и даже в случае ее возвращения под контроль Украины 2/3 реакторов будут временно простаивать по техническим причинам.





По прогнозам Всемирного банка, более 70% украинцев окажутся за чертой бедности. Но еще более серьезная проблема – демографическая. 7 миллионов украинцев оказались за границей. 80% из них, скорее всего, в Украину не вернутся. А это преимущественно женщины детородного возраста и дети. Ежедневно на фронтах гибнут 100 – 200 человек. Столько же «вымывается» каждый день из производственного сектора: мобилизуются молодые, здоровые люди, которые должны в нормальное время являться двигателем экономики. С какой картиной мы столкнемся после победы?

Что же нужно сделать в данной ситуации? – задается вопросом глава партии «Сила нации». И дает ответ:

«Во-первых, необходим качественный и постоянный аудит экономической ситуации в стране – для этого следует создать специальный совет из лучших экономистов Украины, а не оставлять этот процесс исключительно на откуп Офиса президента (Кабинет Министров как абсолютно несамостоятельную и фактически подчиненную Офису структуру во внимание не принимаем). И наша партия готова обеспечить этот процесс?

Во-вторых, требуется комплексная программа развития сферы обслуживания. В Украине эта сфера составила около 10-12% всей экономики. Но в тех же США и многих европейских государствах – это треть экономики и больше. Сфера обслуживания – это питательная среда для развития украинского среднего класса. То есть речь идет о новой философии экономики и о новом локомотиве экономики.

В третьих, уже сейчас необходимо разработать и утвердить комплексную программу микрокредитования по системе нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса».





Член политсовета партии, известный экономист Владимир Волков: считает, что для выхода из послевоенного кризиса необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях:

– развитие кооперации как главной формы общественного взаимодействия, к тому же абсолютно традиционной и понятной для украинского общества;

– развитие логистических путей и транзитных операций – в том числе в морской сфере;

– экспорт военных технологий и военного опыта.

Эти три вещи Волков видит основными локомотивами украинской экономики на ближайшую перспективу.

Он считает, что «пора убедить остатки украинской элиты до создания «постлиберального» правительства, которое должно не только сохранить действующие политические институты, но и наполнить их фундаментально другой этикой. «Для этой цели ключевым механизмом экономического стимулирования будет кооперация. Обращаясь к истории вопроса, отмечу, что предложенное движение не являет собой ноу-хау. Речь идет об альянсе простых людей с элитной группой добродетельных интеллектуалов, которые восстановят политическую традицию общественного блага и создадут новые стандарты для управления и устремления человеческих желаний. Этот альянс пересекает текущие политические партии, это новое национальное движение, объединяющее культурный консерватизм (поддержку традиционной религии, брака и семьи) с профсоюзной экономической программой, включающей поддержку отечественного производства, высокую заработную плату, оплачиваемые отпуска для родителей, «дотации, которые поддерживают». Мы также заставим государство финансировать профессиональное обучение и погашение студенческих долгов для выпускников, избравших карьеру в преподавании или общественной службе. Ставим целью создать сообщество поддержки зажиточной украинской семьи. Обогащение Украинской семьи планируется достигать путем всестороннего развития кооперации»: – заявил Владимир Волков.

30 мая в Киеве на конференции состоялось подписание Меморандума о консолидации, совместных действиях и поддержке намерений защиты национальных интересов Украины, инициированное Всеукраинской партией «Сила нации» и Советом уполномоченных от ветеранских сообществ Украины. Стороны договорились о совместной политической платформе и тесном сотрудничестве в целях максимального воплощения интересов людей, которые защищали и защищают Украину, отстаивания их интересов и потребностей перед властными институтами.

«Главное, чтобы государство после окончания войны не сказала своим защитникам простое спасибо, как в свое время в конце существования Советского Союза и на заре независимости Украине такое же спасибо сказали воинам-афганцам или ветеранам других интернациональных операций. Наша задача – добиться от государства, чтобы забота о ветеранах, вдовах, сиротах, тех категориях населения, которые порождены войной и стали следствием войны, тех, кто завоевал для нас государственность и защитил независимость, – стали реальностью, а не только обещаниями. Наша партия с самого начала декларировала: мы идем не за политическими лозунгами, а за конкретными делами для конкретных людей. Мы идем не за рейтингами и не за политическими интригами, а за конкретными делами. И поддержка со стороны общественности, со стороны ветеранских организаций для нас – это не просто красивый жест или лозунг. Это и большая ответственность. Этих людей нельзя предать и обмануть – они чувствуют измену и неискренность версты. Они прошли через огонь войны и через смерть. И для нас тем более важно, что эти люди поверили нам, и мы заключили с ними публичное соглашение о сотрудничестве. Уверен, нас ждет долгое и плодотворное сотрудничество. Мы не подведем!», – заявил глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский.

В свою очередь, представитель Совета уполномоченных от ветеранских сообществ Украины Константин Ильченко в своем выступлении отметил: «Мы осознаем свою ответственность перед Украиной и ее народом. Верим, что общая общественная инициатива активистов ветеранского сообщества и политических деятелей повысит качество политического процесса, позволит ветеранам чувствовать себя достойными гражданами, имеющими возможность влиять на государственную политику».

Также от имени ветеранов выступил Народный Герой Украины, автор книги «Доброволец «Сумрака». Правда о войне» Геннадий Фимин, также выразивший уверенность в том, что политики наконец-то будут не только декларировать правильные лозунги и подбадривать ветеранов, но и направят все возможности для социальной адаптации бывших бойцов, интеграции их в процессы восстановления и восстановления государства, его экономики и хозяйства.





Всеукраинская партия «Сила нации», по мнению ряда политических экспертов, сейчас является одной из динамично развивающихся политических сил, получив свою весомую нишу на правом фланге украинской политической жизни и объединяя различные общественные слои населения – в первую очередь военных, представителей малого и среднего бизнеса, рабочих, дети – практически во всех регионах Украины. Ее лидер, профессиональный управленец Андрей Пелюховский, позиционирует партию как единственную «подлинно народную» политическую силу.