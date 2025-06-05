Фракция «Батькивщины» единодушно поддержала во втором чтении Законопроект №13135, позволяющий закупать дорогостоящие инновационные лекарственные средства у производителей по специальным условиям (через механизм ГКД) – не только за счет государственного бюджета, но и за счет местных бюджетов и средств медицинских учреждений.



«Когда больница на месте имеет возможность присоединиться к софинансированию закупки, выигрывает пациент. Решение позволяет аккумулировать потребности со всей страны и заключать договоры с производителями напрямую. Это означает более низкие цены, лучшую доступность, и самое главное — больше спасенных жизней», - говорит первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.



В 2022 году именно такой механизм (ДКД) уже помог сэкономить более 100 млн грн и обеспечить тяжелобольных детей редким препаратом, который ранее был практически недоступен.

«Законопроект позволяет пациентам быстрее получать современное лечение, в том числе в случаях тяжелых и редких заболеваний. Это шанс на жизнь тем, кому нужно дорогое, современное лечение», - добавил Валерий Дубиль, заместитель председателя ВО «Батькивщина».

Также в пакете был связан законопроект о изменениях в Налоговый кодекс, чтобы согласовать механизмы налогообложения в рамках ГКД. Его Верховная Рада должна принять в ближайшее время.