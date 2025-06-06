Точность, связь и защита критически важны для тех, кто первым видит врага.



Именно поэтому Валерий Дубиль, Вита Присяжнюк вместе с Благотворительным фондом молодежной инициативы Надежда и партнерами доставили новую партию техники для подразделений ГУР.

«Это – самое современное оборудование, отвечающее высоким стандартам мирового уровня. Украинцы не только держат оборону, но и технически развиваются, вводят инновации. Те, кто первым выходит на задачу, должны быть оснащены лучшим — именно поэтому мы с командой системно поддерживаем разведку, понимая их ключевой вклад в безопасность всей страны», — Валерий Дубиль, глава наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».

Среди переданного – новейшие водные аппараты Meotida, средства радиоэлектронной защиты (РЭБ-ружье и купол), средства видеонаблюдения, система управления. Также – терминалы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, мовики, FPV-платформы с оптическим волокном и универсальные комплекты для наблюдения.

Поставка техники – не акция разового характера. Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда уже неоднократно передавал оборудование для военных, в частности для подразделений ГУР. Среди переданного — системы радиоэлектронной борьбы, говорящие, старлинки и прочая необходимая оснастка.

Каждый новый груз – это еще один шаг к тому, чтобы наши защитники возвращались из задач живыми.