«Люди боятся мобилизации, потому что думают, что их сразу отправят на штурм, однако это не так, и в ВСУ есть те, кто воюет уже много лет, в том числе и в пехоте», – командующий НГУ Александр Пивненко в интервью на YouTube-канале Анны Максимчук.







«Да, люди гибнут, мы понимаем – потому что война. Это не Первая мировая, где сидишь в окопе и ничего не прилетает, кроме артиллерии – сиди и отстреливайся. Сейчас дроны вездесущи. У нас была ситуация, что во время эвакуации прилетало 14 дронов за 5 минут», - сказал он.





По словам Пивненко, мобилизация необходима: например, Нацгвардия с помощью рекрутинга закрывает всего 30-35% своих потребностей.



В то же время, он отмечает, что демобилизация не проводится, потому что людей не хватает - бригады просто недоукомплектованы.







«В отдельных подразделениях производится ротация, но это не панацея. Необходимо создавать резервы – чтобы отражать наступления этой летней российской кампании. Для себя нужно понимать, что вопрос выживания страны, наша идентичность – это милитаризованное общество», – подытожил командующий НГУ.