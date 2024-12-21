Об этом пишет сайт my.ua.



Ну что, Путин снова всех переиграл?

И я не о войне, а о том, что пока мероприятие играет с ним в шахматы, он профессионально играет в «Чапаева»...

Это уже третий мой текст о «теневом флоте» и нефтедолларах, которые получает Россия от запада и убивает украинцев.

Я напоминаю вам:

Роль нефтяного сектора в бюджете России в 2023 году – 26% (¼ бюджета).

На финансирование войны Россия тратит 1/3 своего бюджета;

Каждый нефтяной доллар бюджета России – это по сути доллар, направленный на убийство украинцев.

Доходы от морской сырой нефти составляют 186 млн. евро в день.

За неделю со времени предыдущего поста они уже заработали $1,3 млрд. (!!!).

Что такое $1,3 млрд:

это 1,3 млн снарядов 152 мм или;

это 500 танков Т-90М или;

это 32,5 тыс. ФАБ (500 кг), которыми стирают украинские города или;

это 433 KN-23/24 – северокорейских баллистических ракет или;

это 5 дивизионов ЗРК С300.

Продолжать?

И это меню для Путина всего лишь за неделю работы «теневого флота», которую мы «не видим». Полноценных санкций от Украины до сих пор нет. Открытых уголовных дел нет.

Самое интересное, что теневой флот – это личное детище Путина и его ближайшего друга Сечина, возглавляющего «Роснефть». Вы не увидите их среди владельцев или бенефициаров теневого флота. ФСБшные шкуры привыкли работать из-за номиналов и подставных лиц.

Еще 2 недели назад я писал об основных корпоративных центрах, управляющих теневым флотом. Одна из основных компаний – Coral Energy. та самая, которая при поддержке и долевом участии Медведчука поставляла дизтопливо из России в Украину. Напомню, что именно при Порошенко Медведчук получил в управление трубопровод, поставлявший дизтопливо из России в Украину. Но это совсем другая история...

Вернемся к Coral Energy.

По имеющейся информации, у ФСБшников заготовлено несколько сотен компаний, которые они готовы оперативно задействовать, перерегистрировав суды, если эта компания или любая другая попадет под санкции. А значит, нам нужно бить не только по компаниям и судам (повторюсь, какие известны и движение которых можно отследить в режиме реального времени) но и по рукам, управляющим и по бенефициарам.

Порывшись в сети нетрудно найти много интересного об этих персонажах и взаимосвязи между ними:

Основным «управленцем» кремля, отвечающего за теневой флот и теневые нефтедоллары Путина, является некий Тахир Гараев. Тахир Гараев – основатель и руководитель Coral Energy. Гараев Тахир Гадир Оглы (Гараев Тахир Гадир Оглы, Garaev Takhir), 13.01.1980 г.р., гражданин Российской Федерации, гражданин Республики Мальта, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, номер налогоплательщика России – 521475784 Гараев владеет множеством оффшоров и поддерживает тесные связи с российскими и азербайджанскими властями, в том числе с Игорем Сечиным (руководитель "Роснефти"). Он также подвергся санкциям президента Украины Владимира Зеленского и США, однако продолжает руководить своей бизнес-империей через подконтрольные лица и компании. Тахир Гараев – находится в розыске по требованию турецкой прокуратуры http://surl.li/wukhyl

Судя по послужному списку, Тахир – любимец Путина и моча. Этибар Эйюб – гражданин Азербайджана, руководитель одной из дочерних компаний Coral Energy, также участвующий в масштабных операциях по продаже российской нефти. Его деятельность включена в списки санкций как США, так и Европы. Анар Медетли, гражданин Азербайджана – зять Тахира Гараева, играет ключевую роль в управлении финансовыми потоками Coral Energy. спецслужбами. Кстати, человек с подобным именем и фамилией работала несколько лет назад атташе Азербайджана в Марокко. Ахмед Керимов – еще один немаловажный фигурант, связанный с финансовыми схемами Coral Energy. Керимов, как говорят коллеги из дружественных организаций, поддерживает тесные связи с ФСБ России и азербайджанскими спецслужбами, контролируя более 300 дочерних компаний, которые используются для обхода международных санкций и финансовой поддержки России. Халид Асадов – помощник президента Азербайджана по экономическим делам и ключевая фигура, как говорят журналисты, связана с Игорем Сечиным. Как говорится, он активно поддерживает операционную деятельность Coral Energy и других дочерних компаний, включая Polar Energy. О нем и проектах Азербайджана с Россией расскажу чуть позже. Азим Новрузов занимается, как говорится, отмыванием денег и координирует финансовые схемы, направленные на поддержку российской экономики. Он активно использует счета в Турции и в других странах для проведения незаконных финансовых операций.

Очевидные взаимосвязи между лицами и их активами:

Тахир Гараев и Анар Медетли – управляют Coral Energy и Polar Energy, которые формально находятся под контролем разных лиц для сокрытия настоящих владельцев.

Адолет Керимов и Ахмед Керимов принимают участие в координации операций Coral Energy, поддерживая связи с российскими и азербайджанскими спецслужбами.

Игорь Сечин – кошелек Путину, важная фигура, связанная с российским государственным контролем над энергетическими активами, использует Coral Energy для обхода международных санкций.

Это достаточно подробный список основных лиц, находящихся как под санкциями, так и под уголовным преследованием. Но мир и Украина их почти не видят.

Теперь об Азербайджане.

Украинцы массово стали объявлять бойкот "Сокара". Но у «Сокара» появились защитники, которые начали говорить о том, что «Сокар» будет помогать наполнять украинскую трубу газом (даже, возможно, российским) и это обезопасит трубу от ракетных атак и Украину от холодной зимы.

Азербайджан якобы поставлял Украине снаряды и гуманитарную помощь. Снабжение снарядов Азербайджан, кстати, отрицает (даже если что-то и было). А гуманитарную помощь он предоставил Украине всего на 5% от прибыли, полученной от бизнеса с Россией. Как вам сделка с совестью?

Так от.

Случайно так совпало или нет, но именно граждане Азербайджана, причем достаточно высокопоставленные, судя по публичной информации, глубоко вовлечены в построение схем работы теневого флота и обеспечения Путина нефтедолларами.

Но все это.

Россия и Азербайджан на днях заявили о совместном производстве танкеров (!).

Снова совпадение?

Поэтому вопрос случайности азербайджанского гражданства у операторов «теневого флота» отпадает. Выводы делайте сами.

Главное, помните, теневой флот продолжает приносить Путину еженедельно $1,3 млрд. и ресурсы для уничтожения украинцев и Украины.

И напомню, что не единственными санкциями нужно «догонять» террористов.

Есть и другой алгоритм, в Украинском Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за финансирование терроризма, регулируемая статьей 258-5 с санкцией:

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет и с конфискацией имущества (!) – в этом случае – всех «теневых» танкеров;

Украинские власти могут уже завтра начать уголовное преследование против вышеуказанных лиц. Это может включать в себя выдачу ордера на арест и запрос на экстрадицию.

Украина может обратиться в Интерпол с просьбой о выдаче «красного сообщения», что может привести к аресту лица в любой стране-члене Интерпола.

Лицо может быть включено в различные списки санкций, что может ограничить его операции и передвижения.

Согласно Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999), страны-участницы обязаны сотрудничать в предотвращении финансирования терроризма и преследовании лиц, подозреваемых в этом преступлении.

Так что у меня еще один вопрос.

А Украинская Генеральная прокуратура уже возбудила уголовные дела?

Или мы чего-то ждем?