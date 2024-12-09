Валерий Дубиль, меценат Анатолий Шкрибляк, изобретатели новейшего оружия и волонтеры передали ценный груз для повышения обороноспособности подразделений ГУР, воюющих с врагом по горячим направлениям.

«За последние сутки враг продвинулся в Трудовом, Курахово, у Шевченко, Возрождения и Пушкиного. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области. Должны мощно поддерживать боевые подразделения ГУР, ВСУ, пограничников. Это вопрос будущего Украины», — отметил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.

В этот раз благотворители передали Кириллу Буданову и силам обороны 3 БПаК самолетного типа для ведения разведки оперативного и оперативно-тактического уровня, мультидиапазонный дрон для противодействия средствам РЭБ врага, 6 новейших РЭБ с иммерсионной системой охлаждения. А также 7 зарядных станций на 700 Вт, 10 зарядных станций на 1 кВт, 3 зарядных станции на 2,4 кВт, 6 антитепловизорных чехлов «Луска» для Старлинков.

«Я с начала полномасштабного вторжения системно езжу с помощью наших защитников и защитниц на фронт: Покровск, Славянск, Сумское, Курское, Харьковское, Запорожское направления. Вижу, насколько сложно нашим военным. Потому мы с единомышленниками продолжаем собирать все необходимое для поддержки армии Украины. Искренне благодарен партнерам, которые помогли собрать груз», - добавил Валерий Дубиль.

По его словам, ситуация на фронте остается сложной.

«К сожалению, противник имеет преимущество в живой силе и технике. Однако наши защитники стойко сдерживают натиск окупантов, нанося врагу значительные потери. Наш фонд молодежной инициативы «Надежда» продолжит помогать украинским военным к победе Украины», – подчеркнул Валерий Дубиль.