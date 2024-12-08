Российский оппозиционный журналист Ростислав Мурзагулов рассказал, кто из российского политикума больше всего повлиял на идеологию путина и сделал ее такой, какой она есть сегодня.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Фриков-то было много, которые говорили что-то про Украину. То, что Жириновский говорил, вообще было смешно: он ноги помоет в Индийском океане, захватит все-все-все. Дугин был одним из таких вот фриков. Как бы никто к нему всерьез не относился, все считали его каким-то недоумком, над которым поржать можно под стакан виски, и все на этом. А вот Сурков, Громов – близко, вот у этих роль была очень большая», - рассказывает Ростислав Мурзагулов.

Как отмечает он, детальнее о Суркове можно посмотреть в фильме Михаила Козырева, который он выпустил на днях. А роль у Суркова, утверждает журналист, была большая, и самое интересное, что изначально он был достаточно либеральным в душе и понимал, что вот демократия, вот либерализм, ура, идем по этому пути.

«Когда он понял, что путин хочет от него другого, он просто сказал: «Чего изволите? Пожалуйста, хотите империю – я вам построю империю. Хотите русский мир – я вам смоделирую русский мир. Хотите суверенную демократию – я вам придумаю даже термин такой». То есть, понимаете, он это сделал не по зову души, это самое плохое, он это сделал, просто чтобы дальше на BMW с мигалкой по москве разъезжать», - объясняет Ростислав Мурзагулов.

Что касается Громова, рассказывает гость программы, то этот уже считал себя таким демиургом, он ко всем присматривался, смотрел, кто, где и что делает. И вот Громов, утверждает он, делал все как раз по зову сердца изначально, он КГБист плоть от плоти.

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