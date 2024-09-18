Украинская технологическая компания FAVBET Tech выступила партнером мероприятия, а ее CEO, Артем Скрипник, модерировал панельную дискуссию на тему «Эпоха ИИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности».

IT Ukraine GR Conference собрала представителей государства, бизнеса, юристов, финансистов, HR-специалистов и других экспертов для обсуждения актуальных вопросов ІТ-права и Government Relations. Во время мероприятия участники обсудили пять ключевых направлений: интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, цифровую трансформацию, эпоху искусственного интеллекта, налогообложение для ІТ-бизнеса, а также инвестиции и M&A в IT-секторе.

Панельная дискуссия под модерированием Артема Скрипника была посвящена вызовам в сфере защиты интеллектуальной собственности в условиях быстрого технологического развития. Среди основных тем обсуждения:



Влияние искусственного интеллекта на авторские права и патентное право, вопросы регулирования интеллектуальной собственности.

Как защитить данные с помощью инструментов права интеллектуальной собственности.

Новые подходы к регулированию интеллектуальной собственности в цифровую эпоху.





Фото предоставлены IТ Ukraine Association

«Быстрое развитие искусственного интеллекта и других инновационных технологий ставит перед нами новые вызовы в сфере интеллектуальной собственности. Сегодня нам важно не только адаптировать существующие правовые нормы, но и формировать регуляторную среду, которая будет способствовать инновациям и защищать права создателей. Сотрудничество между бизнесом, государством и экспертным сообществом является ключевым для достижения этой цели», — говорит CEO FAVBET Tech.





Фото предоставлены IТ Ukraine Association

О FAVBET Tech



FAVBET Tech — украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. С 2022 года является активным участником и партнером мероприятий Ассоциации IT Ukraine. После начала полномасштабного вторжения компания поддерживает милитарные инициативы Минцифры.

FAVBET Tech входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City». В 2023 году компания заняла 11-ю строку в «Рейтинге ІТ-компаний, которые больше всего заботятся об украинцах и Украине».