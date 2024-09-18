Издание ссылается на пост так называемого главы незаконной администрации Новой Каховки Виталия Гуры в его телеграмм канале:

«Каждый желающий устроиться на муниципальную службу проходит строгий отбор, первый этап которого – личное собеседование. Мы выясняем, чем человек занимался раньше, над чем хочет работать сейчас и какие навыки имеет потенциальный сотрудник».

Но это очевидная ложь. Журналисты исследовали ситуацию, и оказалось, что на службу в местную оккупационную администрацию берут всех поклонников ее "руководителя".

Но даже это не решает кадровые проблемы. В Херсонской области оккупационная администрация ищет таких специалистов почти всех уровней квалификации и опыта: начальника финансового отдела, ведущих специалистов отделов экономики, инвестиций, развития предпринимательской деятельности, образования и молодежи, безопасности, юридического, главных специалистов отделов материально-технического обеспечения и закупок, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, по работе с жилищным фондом, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизации.

Обещания высокой зарплаты и особых условий не помогают – желающих работать на незаконную администрацию до сих пор мало.



Работать на окупантов не желают не только на Херсонщине, но и по всей временно оккупированной территории Украины.

В частности, на территории временно оккупированной Запорожской области имеется значительный дефицит специалистов почти во всех органах незаконной власти: коммунальных заведениях, правоохранительных органах, учреждениях здравоохранения, образования и многих других критической инфраструктуры.

При этом оккупационные власти активно создают разветвленную систему распространения пропаганды. И, конечно, для этого нужны медиа специалисты: редакторы, видеографы, копирайтеры, чтобы создавать "красивую картинку" в местных медиа и влиять на сознание жителей региона.

Оккупанты не забывают и о необходимости комплектовать репрессивный аппарат. Они ищут сотрудников в так называемую ФСИН (федеральную службу исполнения наказаний), транспортную полицию и правоохранительные органы.

Враг также пытается сформировать экстренные и медицинские службы, которые будут лечить не только гражданские, но и захватчики вооруженных формирований России. И самое циничное, что оккупационная власть набирает работников в рекрутинговые центры для привлечения граждан Украины в вооруженные формирования РФ.

Но, судя по количеству актуальных объявлений на сайтах поиска работы – жители временно оккупированных территорий не спешат массово идти на сотрудничество с преступной властью даже при обещаниях в организации учений и курсов для овладения новой профессией. Такая тенденция наблюдается во всех областях занятости: от управленческих позиций в оккупационных администрациях до ЖКХ.

При этом примеры украинских граждан, которые все же согласились на такие вакансии – с ними можно ознакомиться на сайте государственного проекта “Хочу к своим”:

Муравлев Петр, житель Лимана на Донетчине. В начале июня 2022 г. во временно оккупированном родном городе добровольно согласился на назначение его на должность «исполняющего обязанности начальника ДЭММ ГУП ДНР «Донецкая железная дорога»». Он выполнял поручения, предоставленные ему преступной российской администрацией. Тем самым помогал вооруженным формированием России в налаживании поставок военной техники, боеприпасов, продовольствия и оборудования для ведения боевых действий. Коллаборант напрямую участвовал в обеспечении ведения захватнической войны. Суд признал виновным предателя, приговорив его к трем годам лишения свободы. Сейчас он находится за решеткой.

На сайте государственного проекта Хочу к своим есть примеры и тех украинцев, которые решили принять участие в организации преступных выборов:

Светлана Псел, жительница села Стульнево на Запорожье. Колаборантка не уехала с временно оккупированной территории Запорожской области и начала сотрудничество с представителями незаконной российской администрации. Предательница обходила жилье местных жителей и агитировала "проголосовать" за "кремлевского кандидата" на так называемом "законодательном собрании Запорожской области России". За активную пропаганду российских властей коллаборантке предоставили свободное перемещение по территории временно оккупированной Запорожской области и вознаграждение в 5000 долларов США. Выявить и задержать коллаборантку удалось в Винницкой области, когда она посещала родных. Суд вынес приговор, приговорив изменницу к 12 годам лишения свободы. Сейчас она отбывает наказание за решеткой.

Также не смог избежать наказания Дмитрий Чигиринов, бывший криминальный авторитет из Волчанска Харьковской области. Он возглавил незаконную администрацию оккупированного родного города и совершил ряд преступлений:

Чигринов, житель Волчанская Харьковской области. По информации СМИ предатель по прозвищу Чиж неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и имел статус криминального авторитета Волчанской общины. Мужчина вступил в коллаборацию с представителями вооруженных формирований и спецслужб России. Ему был поручен сбор средств из местных аграриев за возможность возделывать поля собственных хозяйств. После выполнения поручения он согласился на предложение агента ФСБ возглавить незаконную администрацию временно оккупированной Волчанской общины. В должности псевдоглавы общины он организовал информационную кампанию по поддержке российских оккупационных властей. По его указанию был проведен митинг и публично были заменены флаги Украины на зданиях города русскими. Также предатель при поддержке вооруженных формирований России установил контроль над местным мясокомбинатом и учебным центром Национальной академии Национальной гвардии Украины. На собрании учителей местного лицея дал указания педагогам включить в программу учебный материал, оправдывающий вооруженную агрессию России против Украины. Коллаборант был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится за решеткой.

Истории Муравлева, Псел и Чигринова свидетельствуют только об одном – изменять своей стране ради временной выгоды – это путь в тупик.

Работа на оккупанта похожа на сотрудничество с мастером, использующим инструмент, пока он нужен, а затем безжалостно выбрасывает. Как только коллаборанты выполняют свою роль, их значение для российских спецслужб мгновенно исчезает, и они становятся ненужными и рано или поздно все они оказываются за решеткой. А вчерашние "наставники", обещавшие деньги и высшие должности не делают ничего, чтобы вытащить из тюрьмы свои бывших подчиненных.

Если вы сотрудничаете с врагом или знаете кого-то, кто это делает, не медлите. Заполните специальные анкеты на сайте "Хочу к своим" и сделайте правильный выбор, пока не поздно.