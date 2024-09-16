ЮНЕСКО уже давно рекомендует защищать памятники истории и культуры не только традиционным способом, но и с помощью креативных индустрий. Читайте, как часть одного из старейших деревьев украинской столицы, поврежденного во время урагана 12 мая 2022 года, превратилась в современный артобъект. Есть основания полагать, что это первый в Украине пример сохранения культурного наследия через искусство.

В саду заповедника "София Киевская" 14 сентября состоялось открытие скульптуры "Re:Forma духа". Над этим проектом два года работала компания Dovgiy Family Office вместе с активным сообществом города и известным скульптором Константином Скритуцким.

По легенде, липа, растущая в начале Андреевского спуска рядом с Национальным музеем истории Украины, была посажена митрополитом Петром Могилой в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви. Сегодня дерево достигает в высоту на 10 метров и имеет обхват 5 метров. С 1972 года липа находится под стражей страны.

Два года назад сломанную часть липы планировали распылить и уничтожить. Однако активисты, среди которых и специалист по уходу и лечению деревьев Владимир Ветроградский, обратились в Dovgiy Family Office с просьбой сохранить эту ветвь. В итоге было принято нетривиальное художественное решение — создать из обломка скульптуру, которая не только сохранила бы часть исторического дерева, но и придала ему новые, современные смыслы.

"Этот проект - возможность показать более экологичный и современный подход к сохранению нашего культурного наследия. На наш взгляд, сегодня, как никогда раньше, важно инвестировать в ценности и жить с мыслью о будущих поколениях. Передать нашим детям ту самую культурную ДНК, из которой они будут строить свое будущее и будущее всей страны", - подчеркнула управляющая партнерка Dovgiy Family Office Оксана Гуляева.

Идею артобъекта предложил киевский художник Константин Скритуцкий, известный комплексом мозаичных скульптур на Пейзажной аллее и другими работами. За полгода (срок непосредственной работы с артефактом во время проекта) он превратил естественную, округлую форму дерева в куб. По мнению художника, это символизирует суть трансформации, развития и рождения новых смыслов.

Скритуцкий использовал древнюю японскую технику обожжения огнем, чтобы создать защитный слой на древесине, который сделал ее неуязвимой к неблагоприятным погодным условиям.

"Работая над этой скульптурой, я понял, как сильно искусство может помочь нам исцелиться от травм войны, отапливающих нашу душу. Показать ту силу, которую мы получаем во время испытаний. Именно поэтому эта скульптура - "Re:Forma духа" - она ​​о нас. Мы не сломлены, и дух наш – закаляется и реформируется», — отметил Константин Скритуцкий.

Во время открытия скульптуры гости мероприятия приняли участие в артдиалогах с доктором культурологии, профессором Киево-Могилянской академии Полиной Герчановской при смысловой поддержке спикер проекта "УКультура" Надеждой Тимчук.

«Скульптура, созданная Dovgiy Family Office и Константином Скритуцким, отзывается каждому и каждой, потому что в определенной степени олицетворяет наше настоящее. Из чего-то изуродованного и, казалось бы, потерянного, был создан красивый и сильный артобъект. «Re:Forma духа» предстала из дерева, закаленного бурями и огнем, и тем самым воплощает чрезвычайно важный принцип: никогда не сдаваться. Искусство, которое создается во время войны, будет совершенно уникальной позицией в нашей культуре, потому что – как и все мы – свидетель этих событий. Именно оно расскажет нашим детям ионукам что-то, что нельзя будет выразить ни словами», — подытожила Тимчук.

Главный партнер мероприятия – образовательная платформа «УКультура». Информационными партнерами выступили: модный журнал Marie Claire, портал Insaider, развлекательный ресурс Afisha Bigmir, издание WoMo и ТиКиев, а также сеть городских сайтов City Cities.

В том числе депутат КМР Динара Габибуллаева Тарлан кизы, писательница Лада Лузина, телеведущий Вячеслав Соломко, блоггеры Мила Кузнецова и Светлана Вольнова.