Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» с Благотворительным фондом Дениса Парамонова и партнерами осуществил очередную гуманитарную миссию в Донецкой области. В стабилизационные пункты благотворители доставили аппараты для косвенного массажа сердца Schiller (Швейцария), а военным – дроны, старлинки и другое оборудование.



Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

«Вместе с нашими друзьями и партнерами, компанией «Эпицентр» и семьей Галины и Александра Герег, мы продолжаем нашу миссию – спасать жизнь. Совместными усилиями мы оснащаем стабилизационные пункты на линии фронта аппаратами для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Только за последний месяц мы передали 8 таких аппаратов, а всего фонд «Надежда» доставил на разные участки линии столкновения и в военные госпитали по всей Украине более 50 таких аппаратов. Сегодня Easy pulse передали в два стабпункта ВСУ и в стабпункт наших героев-пограничников. Это оборудование, которое спасает жизнь, и оно критически нужно на фронте», – рассказал Валерий Дубиль.

Кроме медицинского оборудования фонд «Надежда» передал большой груз военным на донецком направлении.

«Каждый раз во время наших гуманитарных медицинских миссий в Донецкой области мы передаем помощь и военным - запросов от ребят поступает очень много, и мы делаем все возможное, чтобы их все удовлетворить. На этот раз передали станции Starlink и дроны Mavic защитницам и защитникам из 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила. Обратил внимание на девиз бойцов бригады имени Тараса Трясила, написанный на их флаге, – «Сражаться, а не сокрушаться». Очень символично, потому что сейчас Донетчина дерется, дерется вся Украина! И обязательно победит!» – подчеркнул Валерий Дубиль.

Также медицинский груз, собранный при поддержке фонда Дениса Парамонова, Revival Foundation и компании Дойч-Фарм, команда БФ молодежной инициативы Надежда передала в больницы Днепропетровской области.