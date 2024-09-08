Ко Дню военной разведки в достопримечательностях и возле знаковых зданий в Грузии, США, Испании, Италии, Германии, Японии, Молдове, а также в России и Сирии появились открытки с поздравлением украинских разведчиков, а также флаги ГУР.

Как сообщили источники в военной разведке, инициатива такой акции принадлежит неформальной группе патриотически настроенных граждан «Медоид», действующей в разных уголках мира.

«Мы напоминаем, что сфера влияния украинской разведки, а также поддержка наших разведчиков со стороны активных граждан не ограничена границами государств. Поздравляем все разведывательное сообщество с профессиональным праздником! Мудрые господствуют над звездами в обоих полушариях нашей планеты», - отмечают авторы инициативы.

В частности, на фото видны развернутые флаги ГУР МОУ и поздравительные плакаты возле административных зданий, посольств РФ и памятников архитектуры.

Напомним, 7 сентября в Украине отмечали День военной разведки. Этот праздник является свидетельством признания особой роли, которую играет военная разведка по защите национальных интересов государства.