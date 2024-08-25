Министерство иностранных дел Ирана официально поздравило Украину с 33-й годовщиной Независимости.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице иранского МИДа в социальной сети X (бывший Twitter).

"Исламская Республика Иран поздравляет правительство и народ Украины с Днем Независимости", - говорится в сообщении, которое сопровождается изображением с флагами обеих стран на фоне эмблемы МИД Ирана.





Следует отметить, что подобные дипломатические приветствия являются привычной практикой в ​​международных отношениях.

Это приветствие демонстрирует продолжение официальных дипломатических отношений между Тегераном и Киевом, несмотря на сложную международную ситуацию. И особенно в контексте союзнических отношений между Россией и Ираном.





Напомним, что Украина и Иран имеют долгую историю дипломатических отношений, установленных еще в 1992 году, вскоре после провозглашения независимости Украины.