Киберспециалисты Главного управления разведки совершили повторную атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине.



Об этом сообщают источники в украинской разведке.



Видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральское ТВ", "Евразия 360", "Евразия", "Первый канал" и других.



Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Напомним, что накануне после первой атаки украинских хакеров ведущие пораженных телеканалов заявили о «несанкционированном доступе к эфиру» и «информационной провокации», заверив, что подобное больше не повторится.

Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился «видеопривет» от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские специалисты по кибербезопасности еще раз пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий снова была прекращена трансляция сразу нескольких российских телеканалов, в частности «Евразия 360», «Евразия Первый канал», «Первоуральское ТВ», «Луганск 24», «Первый республиканский» «СПБ», «Оплот», ТВ-3 и «Первый русский».

Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки.



Недавно также стало известно о том, что киберподразделения Главного управления разведки Минобороны устроили мощную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для врага .

Благодаря этим действиям удалось вывести из строя 1173 коммутатора и 10 серверов российской компании "Вега".

Более того, отмечается, что данные на серверах "Веги" — уничтожены.

Без интернета и услуг связи почти неделю остался ряд стратегических предприятий города, говорится в сообщении ГУР.