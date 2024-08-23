Украинская киберспортивная организация FAVBET Team объявила о переходе в основной ростер команды по CS2 Макса «Marix» Кугенера, который последние два месяца выступал в качестве стенд-ина.

Marix — 21-летний киберспортсмен, который уже более 3 лет профессионально играет в CS2 и выступал за такие команды как OG, Genk и Entropiq. Макс родился в Украине, однако с детства живет в Люксембурге.

В июне этого года Marix присоединился к летнему буткемпу FAVBET Team, став первым игроком с европейским гражданством, который согласился приехать в Украину на тренировочные сборы.

Следующие два месяца Marix выступал в составе FAVBET Team в качестве стенд-ина и отыграл с командой несколько турниров. В итоге удалось занять 3-4 в турнире Project Prodigy и пройти на Elisa Invitational Fall.

«Макс быстро влился в команду и показывает стабильно высокий уровень игры. Поэтому мы рады объявить, что путь в FAVBET Team он будет продолжать уже в основе. Marix не имеет украинского гражданства, но при этом это на 100% украинский игрок, который разделяет наше видение и ценности», — говорят в FAVBET Team.

С появлением Marix'а обновленный состав FAVBET Team выглядит так: Владислав «bondik» Нечипорчук, Евгений «j3kie» Сергачев, Александр «Smash» Турчин, Даниил «t3ns1on» Кашура, Макс «Marix» Кугенер, Андрей «guthrie» Гавриш (benched). Свой ближайший матч команда проведет 21 августа против Preasy в рамках закрытых квалификаций CCT Season 2 Europe Series 10.

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