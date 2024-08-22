Украинцы могут победить в войне с РФ, если будут вкладываться в технологии.



Об этом пишет у себя в соцсетях волонтер, основательница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.





“Самое эффективное вложение 1 гривны сейчас – в дроны. Самое эффективное использование единицы времени – подготовка к войне. Вот здесь есть все необходимые материалы, бесплатно: https://www.victory-drones.com/warrior.

Обязательно пройдите такмед, установите симулятор полетов на FPV, учитесь обращаться с оружием, держитесь в хорошей физической форме. Хочешь мира – готовься к войне. Донатьте в любой Фонд, кому доверяете. Или помогайте самостоятельно. Это даже лучше, ведь уменьшает операционную нагрузку на волонтерские фонды”, - написала Берлинская.

Ранее Берлинская писала, что российские заводы по производству оружия работают 24/7. Поэтому Украине следует готовить "роботизированные системы, производство, обеспечение, etc", также она начала программу по сбору дронов на дому.



“Солдату, который получает дрон, безразлично, где он сделан. Главное, чтобы он был качественен и убивал врага. На войне все, что дает результат, имеет право на жизнь. Людям не дают делать взрывчатку, потому что это дело профессиональных саперов. Им предлагают собирать FPV-дроны, дающие хороший результат на поле боя. Военным не важно, где будут производить эти беспилотники: на государственном концерне, в Китае, на заводе или кухне”, - написала Берлинская.

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