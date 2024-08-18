Армия рф с помощью дронов смогли выследить и к сожалению уничтожить украинский самолет МиГ-29 и РСЗО HIMARS.

Об этом нардеп Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Если пропустили, думая о Курщине, сообщение об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепре: никто из Командования Воздушных Сил ВСУ не признал, что снова не было прикрытия с воздуха, и его выследил российский дрон. Когда самолет сел на дозаправку и пополнение боезапаса, самолет уничтожили.



Также уничтожен HIMARS в Сумской области. Россияне вели машину дроном и корректировали без всяких для себя препятствий", — написала Безуглая.







Напомним, 17 августа бывший пресс-секретарь Воздушных Сил ВС Юрий Игнат заявил, что Украина потеряла истребитель МИГ-29. Он пояснил, что погибших и пострадавших, к счастью, в результате происшествия нет.





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