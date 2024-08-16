Об этом пишет портал Акценты .



Критическая ситуация в обеспечении надлежащего состояния гражданской защиты населения, отсутствие мер по внедрению систем оповещения заставило вмешаться Президента Украины В. Зеленского.

15 июля на совещании с областными руководителями Владимир Зеленский дал понять, что последуют кадровые вопросы. Мы уже писали об этом в нашей публикации «Вопрос гражданской защиты населения был рассмотрен на совещании Президента с областными руководителями».

За период войны погибли и получили ранения около 35 000 граждан в том числе детей. Трагедии произошли вдали от линии боевых действий, на подконтрольных правительству территориях. Июль 2024 стал самым трагическим, когда погибли около 220 человек, в том числе дети, ранены 1200 граждан. Этих трагедий можно было бы избежать, если бы в регионах руководители, ответственные в соответствии с действующим законодательством за техногенную безопасность, осуществили меры и внедрили системы оповещения. Ведь именно эти системы предупреждают о воздушных тревогах во время ракетных обстрелов и у людей есть возможность укрыться в укрытиях.

Премьер-министр Украины, он же Председатель государственной комиссии по ТЕБ и ЧС, также несет ответственность за состояние техногенной безопасности, гражданской защиты населения.

КМУ начал осуществлять мероприятия, обеспечивающие гражданскую защиту населения. Так Постановлением КМУ от 13 августа 2024 года №923 утверждены изменения относительно осуществления полномочий субъектов обеспечения гражданской защиты и дополнил, изменил Постановление КМУ от 21 августа 2013 года №616. Но это все просто имитация и «метание бисера», как говорится. Областные руководители уже три года занимают позицию бездействия. Как говорится, сижу тихо, «моя хата скраю». И таких руководителей с десяток набралось. Спрятаться не удалось. В Офисе Президента принято решение об их замене в ближайшее время.

Общественные организации, депутаты ВРУ, члены межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины» неоднократно обращались к Президенту Украины, КМУ, СНБО, органам государственной власти, местному самоуправлению с предложениями по обеспечению гражданской защиты населения, внедрение систем оповещения.

Ведь существенные меры, которые должны осуществлять органы государственной власти, - это в первую очередь обеспечить государственное финансирование внедрения систем оповещения, согласно ст.93 Кодекса гражданской защиты Украины, способствовать привлечению международной финансовой помощи на эти цели, предоставлять субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Все эти вопросы были рассмотрены на последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Были заслушаны предложения МВД, Минэкономики, Минфина, ГСЧС.

Выводы неутешительны для областных руководителей, так как ответственность перевели на них. Видно не стало поучительным уроком, что уже за период полугода два руководителя были уволены и именно при отсутствии гражданской защиты населения в областях. После вмешательства Президента крупные города области начали осуществлять мероприятия по внедрению территориальных и местных систем оповещения. В своей публикации «Великие города Украины внедряют системы оповещения населения», мы это описывали. Но этого недостаточно.

Мы должны сплотиться и исполнить нашу общественную обязанность, защитить самих себя, близких нам людей, детей.