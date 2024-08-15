- прекращено его гражданство или он постоянно проживает за границей.

Конечно, власти в отношении этих слуг Медведчука-Путина никаких активных действий до сих пор не применяли.

Еще более печальная и циничная ситуация с почти 4 тысячами депутатов местных советов от Медведчука-Сальдо-Шария…

Правительственный законопроект по этому поводу принципиально не рассматривается парламентом с 20 июня…2022 года.





То есть более 2 лет ВОЙНЫ с путинской россией, которой эти депутаты служили?!

Например, в Херсонском городском совете до сих пор занимают ответственные должности руководители партии Сальдо?!

2. МАРОДЕРЫ бюджетных средств.

Чиновники, обвиняемые в хищении бюджетных средств, прямо и косвенно связанных с финансированием ВСУ, воспользовались нормой статьи 183 УКУ о залоге и фактически избежали наказания.







Очевидно, что на время правового режима военного положения необходимо ОТМЕНИТЬ возможность применять ИНСТИТУТ ЗАЛОГА, по меньшей мере, к чиновникам, обвиняемым в хищении бюджетных средств.

Я уже молчу об официальном Обещании в своей президентской программе Владимира Зеленского для всех чиновников даже в мирное время:

«Подозреваемый в корпуции НЕ выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩЕСТВА и ДОВЕЧЕСКОЕ ЗАПРЕТЫ занимать государственный пост».

Хотелось, чтобы президентское большинство ВР, хотя бы на период Войны, выполнило эти справедливые обещания президента.

3. ДИВЕРСАНТЫ, ПАЛИИ, УКРАИНОЖЕРЫ и другие СЛУГИ ПУТИНА в Украине.

В последнее время на всей территории страны активизировались разного рода диверсанты, поджигатели авто военных и т.д. Свои действия они прямо координируют с российскими оккупантами и получат за это соответствующее вознаграждение. Поэтому актуально безотлагательное уточнение целого ряда норм Уголовного кодекса Украины, в частности раздела «Преступления против основ национальной безопасности Украины», относительно усиления санкций против преступной деятельности таких лиц.

Еще более циничная история с ПРИНЦИПНЫМ ОТКАЗом руководства Верховной Рады ввести ответственность за УКРАИНОФОБСКУЮ публичную деятельность, то есть отрицающую субъектность Украинского государства, украинской нации, презирает украинцев, их историю, язык и культуру.

Показательно в этом плане тот факт, что заместитель Министра энергетики Хейло оказался не только потенциальным мародером, но и настоящим украиножером (хотя за это до сих пор отсутствует даже административная ответственность)!

4. МОСКОВСКИЕ «канонические» ПОПЫ и их «церковное войско» из более чем 8 тысяч приходов.

И наконец, о самом болезненном религиозном вопросе, который еще недавние сторонники московского патриархата во власти, до сих пор боятся решить.

Здесь речь идет не только о многострадальном законопроекте по процедуре запрета религиозных организаций, связанных с россией. Это и о многолетних и безрезультатных исках против коллаборантов в путинских рясах, которые за деньги всячески затягивают наши судьи-бюджетные миллионеры и преступное властное бездействие в деле возвращения в государственную собственность наших национальных святынь. Между тем, в сфере так называемого духовного единства с русской православной церковью в воюющей Украине действует более 8 тысяч приходов.

Как видим, важными составляющими УКРАИНСКОЙ ПОБЕДЫ являются не только героизм и мужество ВСУ, самоотверженный труд медиков, спасателей, волонтеров и всего украинского общества. Нужны и адекватны ЗАКОНЫ ВОЕННОГО времени, их безусловное соблюдение всеми гражданами и неотвратимость наказания за их игнорирование.