Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

«Единственная страна в мире, где НЕ ПРЕПОДАВАЛАСЯ в университетах история этой страны, где история считалась чем-то запретным, враждебным и контрреволюционным – это Украина.

Второй такой страны на земном шаре нет.

Где же рождаться, где размножаться дезертирам, как не у нас?

Где расти слабодухим и предателям, как не у нас?

Александр ДОВЖЕНКО, 1942 год.

Удивляюсь инициативе наших чиновников Министерства образования, которые своими бездарными действиями ежедневно выталкивают школьников, учителей, студентов и преподавателей заграницу, а во время кровопролитной войны с русской ордой и ее русским миром решили объединить в один школьный курс историю Украины и всемирную историю.





Подобные рехформаторские идеи не новость.

О борьбе с УКРАИНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ составляющей учебного процесса во времена Табачника знают все. Однако напомню, что в 2009 году министр образования Иван Вакарчук планировал в вузах историю Украины сделать составляющей истории украинской культуры, а министры-еврооптимисты после Революции достоинства предложили ОТМЕНИТЬ историю Украины и другие мировоззренческие предметы для негуманитарных факультетов, как НЕНУЖНЫ И ЗАСТА.

Уже во время войны Верховная Рада в начале 2023 года отменила обязательный предмет «ИСТОРИЯ УКРАИНЫ» для поступления в вузы.

Эти все антиукраинские инициативы были раскритикованы украинской общественностью, как неадекватные и вредные.





И вот снова:

Министр образования Лесной «открыл Украину» и предложил снова объединять историю Украины теперь уже со всемирной историей?

Я специально процитировал Александра Довженко, который акцентирует внимание на борьбе Кагановича-Сталина с историей Украины, чтобы наши образовательные вожди поняли вредительскую сущность своих инициатив.

Потому что не объединять и сокращать преподавание истории Украины нужно в школах и вузах, а готовить новые учебники, снимать документальные и художественные фильмы, организовывать переподготовку учителей истории и экскурсоводов…





Как говорит украинская народная мудрость:

«Историю нужно изучать хотя бы для того, чтобы знать, в кого стрелять»!

П.С.

Справочно.

Наша команда «Родной страны» одно время подготовила и сняла 50 серий историко-просветительских документальных фильмов из цикла «7 чудес Украины» без бюджетных средств и которые, БОЛЬШИНСТВО коммерческих каналов отказались показывать как неактуальные. Потому что в моде тогда были только малороссийские шоу и русскоязычные сериалы.





