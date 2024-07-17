Бойцы 5 батальона 12 бригады Национальной гвардии Украины «АЗОВ» получили 17 мощных генераторов.

«Поддержка Сил обороны – одно из приоритетных направлений нашей работы. Ежедневно мы проводим переговоры, привлекаем новых партнеров, держим связь с военными, чтобы ускорить процесс оказания помощи и обеспечить нашим защитникам необходимым оборудованием. Семнадцать генераторов, которые мы с партнерами передали легендарным азовцам, пригодятся им непосредственно на линии фронта. Мы же здесь, в тылу, также мобилизуем все усилия, чтобы помогать еще быстрее, еще больше и качественнее», - рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.