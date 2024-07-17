Бойцы 5 батальона 12 бригады Национальной гвардии Украины «АЗОВ» получили 17 мощных генераторов.
«Поддержка Сил обороны – одно из приоритетных направлений нашей работы. Ежедневно мы проводим переговоры, привлекаем новых партнеров, держим связь с военными, чтобы ускорить процесс оказания помощи и обеспечить нашим защитникам необходимым оборудованием. Семнадцать генераторов, которые мы с партнерами передали легендарным азовцам, пригодятся им непосредственно на линии фронта. Мы же здесь, в тылу, также мобилизуем все усилия, чтобы помогать еще быстрее, еще больше и качественнее», - рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.
Средства питания, необходимые ребятам для выполнения боевых задач, поедут на лиманское направление.
«Мы искренне благодарны Благотворительному фонду молодежной инициативы «Надежда», компании ЭDG-групп, Святославу Нечипоренко и Валерию Дубилю за такую помощь. Теперь будем избивать врага с еще большей энергией», - резюмировал военный с позывным «Масон».