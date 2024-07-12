Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Часто густо встречаю в статьях об идеологах российского РАШИЗМА ссылки на всевозможных дугиных и К. На самом же деле нарративы «российской национальной исключительности и исторического призвания и особого назначения и миссии РФ в мире» исповедуют реальные политики, как бывший президент, руководитель правительства и глава президентской партии , а ныне первый заместитель главы Военно-промышленной комиссии и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вчерашняя реакция этого важного российского чиновника в Телеграмме на Вашингтонскую Декларацию НАТО по Украине прямо соответствует риторике Адольфа Гитлера. Процитирую в оригинале:





«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ УКРАИНЫ, либо ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ НАТО. А лучше и того, и другого».





Конечно, можно списать очередное гитлеровско-решительное высказывание Медведева на его хроническую алкогольную зависимость или на то, что он типичный российский политический дурачок. Но ведь этот дурачок занимает ответственные должности и озвучивает то, чего не может, но очень ХОЧЕТ сказать Путин.

И вот здесь самый печальный и трагический вывод из принципов, точнее их отсутствия, сегодняшней мировой политики:





абсолютное большинство руководителей государств считают вполне приличным иметь дело с идеологами РАШИЗМА, которые в настоящее время почти полностью повторяют идеологию НАЦИЗМА. Только всякие гитлеры утверждали, что «кто не с нами, тот против нас», а нынешние медведевы, читай пути, пошли дальше и убеждают, что «кто не с нами, тот будет уничтожен»?

Именно поэтому Украине и ее правдивым союзникам следует сделать все, чтобы на международном уровне приравнять РАШИЗМ к НАЦИЗМУ и осудить его проявления как человеконенавистную идеологию со всеми вытекающими последствиями.