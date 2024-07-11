Законопроект №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций» следует направить на экспертизу в Венециальную комиссию, чтобы получить выводы о его соответствии европейским демократическим ценностям и решить, стоит ли его принимать в нашем государстве во время процедуры вступления в ЕС.

Об этом пишет политолог Валентин Гайдай в своем блоге для издания Корреспондент.

Автор отмечает, что в обществе ведутся оживленные дискуссии по законопроекту №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций», который неофициально называют «законопроектом о запрете УПЦ». Часть экспертной среды уже выразила свои опасения, что принятие этого законопроекта может поставить точку на пути вступления Украины в ЕС, ведь на Западе такой законопроект может быть расценен как давление на свободу вероисповедания и притеснения конкретной конфессии.

Неоднозначна ситуация и в Верховной Раде. Более 140 нардепов не поставили свои подписи под документом о фактическом запрете УПЦ. Однозначно голосовать «за» этот законопроект настроены две фракции Верховной Рады – «Евросолидарность» и «Голос», другие – в дискуссиях и колебаниях, что вполне закономерно, учитывая неоднозначность этого законопроекта.

Лучшим цивилизованным выходом из этой ситуации, по мнению политолога, является экспертиза Венецианской комиссии. Это устоявшаяся цивилизованная европейская практика. Именно Венецианская комиссия уполномочена давать выводы о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Официальное название Венецианской комиссии – Европейская комиссия за демократию через право. Это, кстати, очень точное название, ведь путь к демократии должен происходить только через соблюдение закона, а не через уличную люстрацию или капризы отдельных политиков, - отметил Гайдай. - Такой шаг будет свидетельствовать приверженности Украины европейским стандартам, следованию демократии и уважению свободы вероисповеданий. Иначе мы рискуем оказаться в очередных распреях и ненужных дискуссиях, которые выгодны только врагам Украины и никак не способствуют консолидации общества и европейской интеграции нашего государства, - подытожил политолог.