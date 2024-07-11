Политолог Олесь Доний отреагировал в своем телеграмм-канале на новость о бегстве Боголюбова. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.





Бегство Боголюбова как признак превращения Украины в советскую казарму...

Лица типа Боголюбова вызывают симпатию разве что у их родственников и ближайшего окружения. Подавляющее большинство населения страны обоснованно подозревает, что большинство состояний так называемых "олигархов" нажиты благодаря нечестным сделкам. Так что если власть "наезжает" на кого-то из тех, кого мы привыкли называть "олигархами", то это дело благодарное: большинство народа с удовольствием присоединится к кампании "а-туу, загоняй кабана!".

И вот развенчанный "олигарх" убегает. Убегает через границу за поддельным паспортом, под чужой фамилией... И это при том, что насколько известно никаких уголовных внедрений персонально по нему, и формального запрета на выезд персонально ему тоже нет (он уже не мобилизационного возраста).

Тем временем Украина превратилась в страну из которой бегут... Убегают через реки, бегут через леса. Убегают с чужими паспортами...

В ночь на 13 августа 1961 года в Берлине, который был разделен на две зоны: западную и восточную (советского вассала-ГДР), была построена стена, чтобы сделать невозможным бегство из "социалистического рая". Восточные немцы продолжали бежать, официальный список погибших от 1961 до 1989-125 человек.



И хотя Берлинская стена получила мировую ведомость, она была лишь бледной копией оригинала: стены вокруг СССР, пусть и не бетонной, но оттого не менее непроходимой.

Что только не придумывали жители "социалистического рая", чтобы вырваться из него.

В 1979 году Автралия была информационно взорвана историей украинки Лилианы Гасинской. 18-летняя девушка целенаправленно зафрахтовалась официанткой на советский лайнер с мечтой о побеге, возле Австралии пролезла через иллюминатор, только в белье, проплыла 40 минут до берега, где и попросила о политическом убежище.



Лишь после получения Независимости Украины мы получили информацию о большинстве из таких случаев, и с гордостью думали, что не зря же мы сломали СССР, нам удалось построить свободное государство.

Свободную?

Вопрос не в "олигархе", убегающем под чужим паспортом. Мы не заметили как превращаемся в СССР с его "железной границей". Думаете, случай с Боголюбовым не связан с запретом на выезд мужчинам? Ошибаетесь. Это звенья одной цепи: граница стала не свободной, а "железной", советской. Западная граница, граница со странами НАТО и ЕС, в которые мы вроде бы направляемся, и с которыми на самом деле строим "железную границу" с реальной колючей проволокой.

Я не раз подчеркивал: запрет на выезд мужчин не помогает армии, а вредит. Большинство из тех, кто подлежит мобилизации, никуда уезжать не собираются. Тем не менее те, кто категорически не желают служить в армии, если их забирать насильно, никакой пользы там не принесут, а могут принести беду. Запрет на выезд мужчин – это удар по наполнению армии, удар по экономике, удар по образованию, удар по демографии, удар по демократии.



Если запрет на выезд мужчин не помогает армии, для чего он нужен властям? Цель другая: поставить в зависимость от власти, поставить под контроль, фактически сломать волю.



Но многие об этом и не задумываются. Как и в СССР. Тем более что время от времени показывают "боголюбовых", которые под чужими паспортами переходят границу. Хочешь пересечь границу? - значит ты "боголюбов", твое состояние нечестное, ты обманываешь украинцев, ты бяка! СССР, он таков. Он был не только на бумаге, он был мировоззренческий.

Занавес... Железный...









