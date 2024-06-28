Усиленная мобилизация в Украине сделала проблему дефицита кадров в стране более острой, что, в свою очередь, негативным образом влияет на экономику.



Соответствующее мнение в комментарии озвучил народный депутат от фракции ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко, пишет сайт Правовой контроль.

По его словам, ужесточение мобилизационных мероприятий в Украине привело к обострению дефицита кадров на предприятиях. По сути, считает он, данный фактор оказался убийственным для украинского производства.

«Понятно, что надо критиковать тяжелую мобилизацию. То, что она убийственно действует на определенные предприятия, это действительно так. Потому что мы видим яркий пример: в Киеве процентов уже 40 вакансий водителей пытаются заполнить женщинами. Я, кстати, сам автоводитель, и я последний месяц вижу не совсем традиционную манеру вождения Киевского общественного транспорта. То есть, я вижу не очень опытных водителей. Это такая деталь, но, если серьезно говорить, понятно, что сейчас страдают все компании, там, где нужны люди рабочих специальностей: сварщики, электрики, механики, техники и так далее. И это по всей экономике сейчас так», - отметил он.

Кучеренко убежден, что на нынешнем этапе война перешла в фазу истощения.

«Поэтому Путин истощает нашу экономику, в том числе через мобилизацию, через энергетику, из-за кризиса работников на рынке труда. Это и есть его цель. Поэтому надо адаптироваться, надо выживать», - указал нардеп.

Вместе с тем парламентарий отмечает: в последнее время бизнес хоть как-то стал приспосабливаться к нынешнем условиям.

«Я вижу определенные успехи у государственных компаний, энергетических монополий, той же самой “Укрнафты”, которая показывает положительные результаты, и оператор ГТС, и “Нафтогаз” платит что-то, бюджеты, дивиденды. Поэтому, это положительно, хотя всегда надо разбираться более глубоко, делать более детальный анализ. Тем не менее, в экономике есть определенная стабилизация, хотя ключевой проблемой, как по мне, безусловно, сейчас будет, как энергетика, так и кадры», - подытожил он.