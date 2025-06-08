Харьков мог бы быть полностью защищён от "Шахедов" за счёт рационального использования бюджета.

Украинский политолог Юрий Романенко раскритиковал неэффективное распределение государственных средств, утверждая, что вместо сомнительных проектов и распила бюджета, Украина могла бы построить плотную и высокоэффективную сеть противодроновой ПВО.

По словам Романенко, последняя атака на Харьков с применением 56 иранских дронов-камикадзе Shahed показала уязвимость города. При этом, по его расчётам, стоимость одной автоматической зенитной установки Sky Sentinel с ИИ составляет $150 тыс. (примерно 6,2 млн гривен). Эти установки, произведённые в Украине, уже прошли боевые испытания и способны в автоматическом режиме уничтожать дроны, барражирующие боеприпасы и даже крылатые ракеты.

Политолог сравнил стоимость повреждённых или разрушенных объектов инфраструктуры с количеством зенитных комплексов, которые можно было бы закупить на эти суммы.



"На ремонт лицея в Старом Салтове власти потратили 150 млн гривен, который был повторно разрушен авиаударом. Это 24 зенитные установки с ИИ. С учетом других лицеев, мостов и прочих объектов распила на которые были потрачены миллиарды только Харьков мог быть насыщен 150-200 зенитными установками с ИИ, что резко снизило эффективность ударов врага. Даже если бы это профинансировали в конце 2023-начале 2024 года, то в Харькове была бы мощнейшая антидроновая ПВО, потому что на 1,5 километра городской площади была 1 установка с ИИ. Как вы думаете, какой был бы эффект атаки 56 шахедов, если бы им противостояло 200 автоматических установок?

Идем дальше. Киев. На строительство моста не пересечении Полярной и Богатырской было потрачено 1,3 млрд гривен. На эти деньги можно было купить 208 установок с ИИ. При площади Киева в 847 квадратных километров на 4 квадратных километра приходилась бы одна установка.

Идем дальше. Мы в год тратим около 10 млрд гривен на фейковые администрации Мариуполя, Мелитополя, Северодонецка и прочих оккупированных городов. Это 1 606 зенитных установок с ИИ. Я думаю, что не стоит развивать мысль, чтобы понять таким количеством можно было бы закрыть всю критическую инфраструктуру, включая элекстростанции, порты, подстанции, мосты, заводы ВПК и так далее. Или через каждый километр поставить по периметру линии соприкосновения такую установку, что резко снизило бы вероятность проникновения табунов шахедов в Украину. Да и вообще любых дронов", - пишет Романенко.

Эксперт утверждает, что при своевременном принятии решений и грамотном планировании Харьков мог бы быть полностью насыщен установками Sky Sentinel — 150–200 штук — что существенно снизило бы эффективность атак врага и спасло бы как жизни граждан, так и стратегические объекты. Такие установки могли бы стать маневренным, быстро настраиваемым щитом от беспилотников и ракет, с минимальным участием операторов.

Романенко отмечает, что Россия, вероятнее всего, быстрее реализует подобную систему ПВО, чем «наше патриотичное ворьё», несмотря на наличие отечественных разработок и боевого опыта.