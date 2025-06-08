Политик и общественный деятель Николай Томенко выступил с эмоциональным постом в Facebook, в котором подверг резкой критике современное состояние украинского спорта.

Речь идет не о поражениях на поле, а о поражении моральном — безразличие к войне, потере патриотизма и пренебрежение к национальной сборной со стороны некоторых известных спортсменов.





"Этот текст не об очередном позорном поражении сборной Украины по футболу, а о печальной тенденции пренебрежительного отношения наших так называемых звезд к выступлениям за национальную команду Украины", - пишет Томенко.

Заработки важнее государства?

По мнению Томенко, большинство публичного внимания к спортсменам сводится к их роскошной жизни за рубежом, новым авто, модельным дружинам и элитному отдыху. А вот их гражданская позиция во время войны, помощь ВСУ или волонтерство — тема второстепенная, а иногда и табуированная.

«Постоянный акцент на войне во время международных соревнований и участие в волонтерских проектах Элины Светолиной, Дмитрия Пидручного, Владислава Гераскевича — это скорее исключения из правил», — отмечает политик.

«Спорт вне войны» — фальшивый нейтралитет

Особенно болезненно Томенко высказывается о распространенной среди некоторых спортсменов и функционеров позиции "спорт вне политики", которая, по его словам, является не чем иным, как формой измены:

«Спорт — это тоже арена войны за нашу свободу и независимость, а прикрытие псевдоолимпийским листочком «спорт вне войны» — это страусиная и предательская позиция».

Он напомнил, что многие "герои спорта" уехали из страны в первые дни полномасштабного вторжения, а сейчас успешно работают в международных структурах, избегая публичных заявлений или участия в проукраинских инициативах. Молчание о допинге, молчание об измене





Томенко также задел скандалы вокруг смены гражданства некоторыми спортсменами, в частности напомнил о ситуациях с Ильей Ковтуном и Олегом Плотницким, которые, по его словам, выбрали не сине-желтое знамя, а комфортное будущее за рубежом.

«Выбор интересов коммерческих стартов и заработков перед престижем воюющей Украины и патриотизмом становится все более распространенным», — пишет он.

Кроме того, Томенко упоминает о допинговых скандалах, не получающих должной реакции от спортивных функционеров.

Пора вернуть моду в достоинство

По мнению Николая Томенко, первый шаг к переменам – это честная оценка ситуации и отказ от культа глянца и молчания. Он призывает общество вернуть спортивному патриотизму медийный вес, а участие в национальной сборной сделать признаком чести, а не формальностью.

«Пора назвать позорное положение дел в нашем спорте своими именами!»

Томенко настаивает: послевоенная Украина имеет право ожидать от своих спортсменов не только побед, но достоинства.