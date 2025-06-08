Бывший боевой медик Роман Замрий ("Йода") заявил, что его незаконно задержали представители ТЦК в Черновицкой области, несмотря на наличие права на отсрочку и удерживали 3 дня.

Медик рассказал, что вечером 4 июня на блокпоста в Черновицкой области вблизи Хотина его документы взял на проверку представитель ТЦК, после чего сел в автомобиль Замрия и попросил подвезти его в здание ТЦК.

"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии (документов о наличии права на отсрочку – ред.), но сразу забрал телефон и скрылся. Этого работника я больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВЛК, пока они рассматривают мое право. ВЛК и отдадут документы, потому что основания им достаточно", – пишет Замрий.

По его словам, ВЛК "было цирком".

Он отметил, что после этого его "привезли ночью в комнату, окно которой выходит на какой-то темный склад и на нем решетка", а дверь закрыта снаружи на замок.





На замечание, что фото документов, дающих право на отсрочку, есть в его телефоне, Замрию несколько дней отвечали, что "нет телефона, следовательно, нет документов".

Замрий рассказал, что его и двух сокамерников некоторое время держали без еды и воды, а затем повезли автобусом в воинскую часть.

Впоследствии их встретил офицер воинской части, возмущенный поведением представителей Черновицкого ТЦК, которые забрали телефон и хотели мобилизовать человека, имеющего право на отсрочку.

"Я замечу, что не все ТЦК такие. Благодарю Бога, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню" до сих пор раздаются в моей голове! Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более чем сутки без еды и воды! медик.

По его словам, "ничто не отличало тех 3 дня от плена в России".

"Спасибо, хоть меня не били, потому что майора на моих глазах били. Я не все написал, что хотел, потому что мы без мобилизации проигрываем войну и все погибнем… Не в мобилизации дело, а в ваших методах", – отметил Замрий.





Замрий спас не менее 700 украинских солдат на передовой. На фронт отправился впервые добровольцем еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину тоже прошел ряд горячих точек: от Херсона до Бахмута был начальником медицинской службы.

В июле 2023 года вернулся из передовой в семейную медицину. Отмечалось, что Роман сам воспитывает троих детей.

Указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.