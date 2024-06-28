Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" при поддержке народного депутата Валерия Дубиля и фонд Николая Томенко "Рідна країна" посетили прифронтовые госпитали Донбасса.







БФ молодежной инициативы "Надежда" и фонд Николая Томенко "Рідна країна"

"Через руки героических медиков в Донецкой области проходят сотни раненых ребят. Часто - тяжелых и очень тяжелых. И очень важно дать врачам все необходимое, чтобы они могли сохранить жизнь каждого своего пациента. Над этим мы работаем круглосуточно - узнаем потребности, находим самое качественное современное. оборудование, оперативно покупаем и передаем на передовую. Благодарю всех, кто присоединяется к этому процессу.





Благотворители проехали Покровск, Краматорск, Дружковку. Встретились с коллективами медиков, навестили раненых военных и передали большой медицинский груз в местные больницы и медицинские подразделения. В частности, один из военных госпиталей получил современное хирургическое оборудование для проведения сложных оперативных вмешательств.





"Поддержка Донбасса сегодня является мировоззренчески и морально важным делом. Мы должны ежедневно помогать и нашим военным, и медикам, и местным жителям, если убеждены в том, Донбасс - это Украина", - резюмировал основатель фонда "Рідна країна" Николай Томенко.