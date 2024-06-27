Это стало возможным благодаря меценату Наталии Некрасовой и партнерам из Латвии – ООО «Elvim» в лице Игоря Думана и общества «Медидея».



БФ молодежной инициативы «Надежда»

После существенного обострения ситуации на северной и северо-восточной границе нашей страны, а также напряженной ситуации на Донецком и Запорожском направлениях, в госпитале всех регионов поступает большое количество раненых защитников и защитниц. Для оказания им качественной и своевременной помощи необходимы расходные материалы в постоянном дефиците. Поэтому мы с командой фонда «Надежда» и партнерами доставили в госпиталь большой груз расходных материалов, потребность в которых буквально ежедневно», - рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.







БФ молодежной инициативы Надежда



В целом Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда доставил в госпиталь более 15 тысяч единиц дорогостоящих медицинских средств.