Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев редакции.

Пока продолжается дискуссия о законности/НЕзаконности Приказа МОН относительно аспирантов, руководители Министерства исподтишка свернули проведение ВЫБОРОВ ректоров высших учебных заведений.

Создается стойкое и убедительное впечатление, что чиновники разделили всех ректоров на ТРИ СОРТА.

Для первых, КРИТИЧЕСКИ относящихся к рехфооматорским идеям чиновников, объявили выборы.

Между прочим, они прошли и при высокой явке преподавателей и студентов и демократически. Доказано НУБИП, КНУСА и Киевской политехникой.

Во второй сорт попали вузы, где выборы назначены, но будут проведены в соответствии с Приказом МОН в течение трех месяцев после завершения правового режима военного положения.

В эту группу ректоров, где опасно проводить выборы, отнесли Киевский национальный лингвистический университет и ряд других вузов.

И третья группа наиболее интересна. Здесь истек срок пребывания на должностях ректоров, однако ДО СЕЙЧАС НЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС о проведении ВЫБОРОВ. В эту категорию МОН отнес Национальный университет физического воспитания и спорта, Львовскую политехнику, Львовский национальный университет имени Франко и другие.

И вот что первое приходит в голову. МОНовские рехформаторы, которые присланы нас спасать, если не Господом БОГОМ, то как минимум Трюдо, объявили выборы по ЗАКОНУ для НЕПРАВИЛЬНЫХ РЕКТОРОВ, которые не молчали и требовали, по меньшей мере, профессиональной и общественной дискуссии по временам неадекватных, даже больше. .

Для тех, кто неистово поддерживал все предложения рехформаторов, не читая их, с барского плеча добавили НЕЗАКОННО возможность дальше руководить, по меньшей мере, до завершения военного положения + три месяца.

Ибо СВОИ всегда поддерживают начальство, как депутаты ОПЗЖ – власть в ВРУ.

А для последних - неприкосновенных, хоть для галочки и лохов, даже незаконного Приказа не издавали. И вот я тут задумался, какая же в этом случае была ЦЕНА ВОПРОСА, чтобы так цинично нарушать действующее законодательство?!

И самое печальное, что пришедшие на критике коррупции в вузах руководители МОН ныне своими ТРОЙНЫМИ стандартами в отношении ректоров переплюнули предшественников, которые все же проводили выборы и для СВОИХ и для НЕприкосновенных. Правда, для их сохранения в должности ПОЖАЛУЙСТА, узаконивали смену ОДНОГО СЛОВА в названии, как в случае с Драгомановским педуниверситетом.

Вот интересно, соглашались ли списки ТРЕХ СОРТОВ РЕКТОРОВ в Правительстве и Офисе Президента, это ли полностью МОНовско-рехформаторская разработка?