Нами проведено журналистское расследование в течение нашей публикации «СМИ рассказали о новых «договорняках» ГСЧС в Переяславе-Хмельницком: «схематоз» на внедрении систем оповещения».



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Мы связались с общинами Харьковской и Днепропетровской областей, подписавших контракты с ФЛП Гурьев А.В. и ООО «Центр Аудита Безопасности» на разработку проектов по внедрению систем оповещения. Представители общин все без исключения подтвердили, что компании ФЛП Гурьев А.В. и ООО "Центр Аудита Безопасности" им навязали работники ГСЧС. Из двадцати общин шесть указали, что оборудование ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР» им рекомендовали те же лица, которые представили проектировщиков. Остальные общины ни сном ни духом не знают об оборудовании, которое будет в проекте. Все по усмотрению проектанта.

Прекрасное дело. Общества не знают, на что тратят бюджетные средства. В распоряжении редакции есть коммерческие предложения к общинам от ФЛП Гурьев А.В., он же и основатель ООО «Центр Аудита Безопасности». Также есть письма-согласования технического задания на внедрение МАСО ГУ ГСЧС Днепропетровской и Харьковской областей департаментами гражданской защиты Харьковской и Днепропетровской ОВА.

В коммерческих предложениях общин предлагается не только разработать проект, но и согласовать техническое задание в органах государственной власти ГСЧС, ОВА. И эти услуги, как написано в предложении ФЛП Гурьев А.В. включены в общую стоимость по разработке проекта.

Хотим обратить внимание, что согласно п.10 Постановления КМУ от 27 сентября 2017 г. №733, согласование органами государственной власти технических задач осуществляется непосредственно общинами на безвозмездной основе. Коммерческим структурам такие согласования не предоставляются. В ходе журналистского расследования установлено, что действительно в ГУ ГСЧС Харьковской области и ОВ такие согласования не предоставлялись. Видно «решавшие» ждут взятки от проектантов. Зато ГУ ГСЧС Днепропетровской области и ОВА уже успели выдать такие согласования общинам.

У нас есть классическая схема хищения бюджетных средств общин. Всем известно, что представители ГСЧС («пожарные»), оказывают влияние на разного рода процессы. Так вот. Есть такие «решали» в ГСЧС, областной администрации, которые давят на общины, чтобы те подписывали контракты с ФЛП Гурьев А.В., на разработку проектов по ценам значительно выше, чем это стоит в других компаниях, с которыми можно ознакомиться на площадке PROZORRO. Контракты подписываются по прямым договорам (законодательство разрешает, если есть неотложная потребность) и публикуются на PROZORRO, когда уже подписаны. Для вероятности общин сам проектант предоставляет несколько коммерческих предложений от других компаний с большей ценой, чем сами предлагают. Имитирует некую конкурентность якобы.

В распоряжении редакции есть эти коммерческие предложения и с первого взгляда усматривается, что они подлинны и изготовлены в одном офисе и на 1 компьютере.

В будущем проектировщик предусматривает оборудование, о котором ни сном ни духом в обществе не знают, но верят лоббистам, что оно хорошее.

Однако в этой схеме есть прокол – это то, что община оплачивает бюджетные средства, которые не должна оплачивать за согласование технического задания проектантам в органах государственной власти, именно в тех органах, где и сидят, «решали лоббисты» компаний ФЛП Гурьев А.В. , ООО «Центр Аудита Безопасности» и ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР».

Никого не удивит, что в проект впоследствии будет заложено оборудование ООО НПФ «БРАНД МАСТЕР» и как оно работает уже никто не будет выяснять. Придут «решавшие» из государственных органов власти и скажут ставьте.

Во время наших журналистских расследований мы связались с Андреевкой, Краматорского района, Донецкой области и спросили, как работает оборудование ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», устроенное там и услышали ответ, что работает оно раз через два и то когда включают из района . А община Новодонецкая, того же Краматорского района, провела тендер на закупку МАСЦО 20 июня, а когда увидели, что предлагается оборудование того же ООО НПФ «БРАНД МАСТЕР», через час тендер отменили, а средства перераспределили на котельные. Все опубликовано на площадке PROZORRO.

Мы продолжаем журналистское расследование по закупке МАСКО в Кременчуге. Впоследствии расскажем, как коррупционеры, когда при проведении тендера участник предоставил предложение на 10 млн. ниже, поняли, что ничего не осядет в их карманах, отменили тендер и теперь прибегли к «схематозу». Хотят изменить проект, чтобы предусмотреть оборудование ООО НПФ «БРАНД МАСТЕР» вместо европейского оборудования и закупить украинское оборудование, но уже по европейским ценам. Вдумайтесь, какие «выдумщики» в Кременчугском городском совете закупить оборудование по европейской цене да еще по семь раций на каждую систему, при необходимости на систему одной рации.

Уважаемый читатель, мы будем внимательно отслеживать все события и знакомить общество.