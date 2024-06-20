Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов на Хмельницкой АЭС. Стоимость одного — от 5 млрд долларов. Эта строительство уже породило многочисленные скандалы.

На один из них отреагировал политический эксперт Юрий Романенко.

“Советница премьера решила поиграть в патриотку. Этот детский сад, который заполонил все органы власти настолько туп, что не может ответить не элементарный вопрос: как можно покупать два российских реактора в Болгарии, которые невозможно будет запустить и обслуживать без согласия России. Заплатить при этом России миллиарды долларов. Построить эти старые реакторы в лучшем случае через 7-8 лет, когда Украине здесь и сейчас нужны маневровые мощности без которых здесь и сейчас Украина рискует остаться без экономики”, - написал Романенко у себя в телеграм комментируя скандальную переписку в Фейсбуке советницы премьер-министра Натальи Бойко.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года парламент Болгарии делегировал министру энергетики страны провести переговоры с главой Минэнерго Украины о возможности продажи Киеву предназначавшегося для АЭС Белене оборудования. Болгария от реализации этого проекта отказалась в 2012 году.



Лана Зеркаль, экс-советница министра энергетики, чрезвычайная и полномочная посол, назвала идею достройки энергоблоков "сказочкой". «Мне говорят, вот, у Энергоатома есть более глобальные проекты — по достройке ядерных энергоблоков. Да уже запуталась, извините, сколько они строят одновременно атомных блоков. Достройка третьего и четвертого — на ХАЭС, это, я так понимаю, у них первая цель… Они считают, что строят их за два года. Я эту сказочку слышу последние десять лет. Кто-то пытается на этом строительстве пиариться».