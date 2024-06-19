С начала мобилизации в России в сентябре 2022 года суды рассмотрели 9 059 дел о самовольном оставлении воинских частей, 627 дел о неисполнении приказа и 339 дел о дезертирстве. По данным Медиазоны, обвинениям по этим делам подлежат 10 085 человек, из которых 8 594 уже получили приговоры.

До объявления мобилизации практически не было случая преследования за отказ от службы. В этом году суды начали принимать по 34-35 решений каждый день по этим делам, часто вынося условные приговоры. Это позволяет военным командованиям возвращать военнослужащих на фронт.

В мае в суды поступило 929 уголовных дел: 844 — о самовольном уходе из воинских частей, 43 — о неисполнении приказа и 42 — за дезертирство.



Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки сообщало количество просьб об убежище в западных странах от уклоняющихся от военной службы граждан России достигло рекордного уровня.

Как сообщалось ранее, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины в апреле, уровень дезертирства в оккупационной армии России вырос. Службу в боевых подразделениях южного военного округа ВС России самовольно покинули более 18 тысяч русских оккупантов. Около 12 тысяч дезертиров сбежали из 8-й общевойсковой армии ВС РФ, привлеченной в боях на востоке Украины.