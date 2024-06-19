Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка приобрел «искусственную почку» Prismaflex для одного из военных госпиталей, где есть острая потребность в таком аппарате. В ближайшее время дорогостоящее оборудование будет доставлено из-за границы.

«Вместе с Благотворительным фондом молодежной инициативы «Надежда» мы с первых дней полномасштабного вторжения обеспечиваем больницы Донецкой области, Харьковщины, Днепра современным медицинским оборудованием. Эту программу поддерживают меценаты и доноры. В частности, при участии Анатолия Шкрибляка и партнеров фонда, только за последний месяц приобретены и доставлены в больницы десять портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария). Также в Донецкой области три кабинета остроскопии Fuji (Япония), в которых спасают от кровотечений желудка, кишечника. Каждая единица этого оборудования – это сотни жизней раненых защитников и защитниц, которые удалось спасти. И новый аппарат Prismaflex, который мы скоро установим в одном из крупных медицинских госпиталей, значительно повысит уровень предоставления экстренной помощи и сохранит не одну жизнь», - рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

При содействии фонда «Надежда» и Анатолия Шкрибляка в больницах Донбасса, приближенных к линии столкновения, уже работают три аппарата Prismaflex. Это оборудование используется как для проведения гемодиализа, так и для ультрафильтрации крови, что позволяет спасать конечности раненым с посттурникетным синдромом.

«Поддержка наших военных госпиталей чрезвычайно важна для обеспечения надлежащего уровня медицинской помощи. Наш фонд уже давно сотрудничает с больницами в регионах, где ситуация наиболее напряженная, снабжая их самым современным медицинским оборудованием. Новая «искусственная почка» Prismaflex, которую мы передадим, спасет много жизней. Это инвестиция в здоровье наших защитников и их скорейшее восстановление», — отметил Анатолий Шкрибляк.