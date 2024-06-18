Заместитель генпрокурора Украины 2015-2016 годов Давид Сакварелидзе заявил, что Трамп непредсказуем, но путин своим поведением и войной может его задеть так, что получит сдачу.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«А при нем же не было войны, понимаете? Ну, сложно сказать в такой ситуации, как он будет вести себя. Иногда мне кажется, что хуже того, что с нами сегодня происходит, когда мы полгода не получали ни одного патрона, ничего не может случиться», - отмечает Давид Сакварелидзе.

Что у Трампа в голове, констатирует он, сказать невозможно, он непредсказуемый человек, и заявления у него противоречивые. В частности, вспоминает экс-заместитель генпрокурора, когда путин напал на Украину, Трамп говорил, что это очень умный тактический шаг, он молодец, а сейчас, оказывается, готов бомбить москву и Пекин.

«Единственная моя надежда на маниакальный эгоцентризм Трампа, что я главный. Если путин начхает на него, возможно, он взбесится, и тогда, возможно, всему миру и нам повезет, он как-то, может, и даст сдачу. Может, и нет. Но, когда путин в таком ослабленном состоянии, я не понимаю, зачем Трампу ему подыгрывать», - рассуждает Давид Сакварелидзе.

С другой стороны, отмечает он, нам будет тяжело в первые несколько месяцев после позможной победы Трампа, он будет стараться сломать Зеленского, но и наш президент уже набрался опыта, его ни Байден, ни путин не сломил и не заставил идти на уступки еще и до полномасштабной войны.

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