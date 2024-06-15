Полномасштабная война объединила на фронте людей разных профессий. В гражданской жизни они занимались совершенно разными делами, но сейчас защита Украины стала общей целью для всех.

Среди них – боец ​​полка ССО "Рейнджер" с позывным "Гильзой" – в гражданской жизни историк и археолог, руки которого касались уникальных исторических артефактов. Теперь же, как профессионал своего дела, он не может быть в стороне от исторических вызовов для нашей страны, пишет 24 канал .

"Гильза". Почему вы получили именно такое псевдо?

Это не столько псевдо, сколько дело всей моей жизни. У меня очень интересная семья, мой отец был ярым коллекционером, обожал историю и передал это дело мне.

Не хочу хвастаться, но моя коллекция гильз и патронов входит в десятку лучших на территории бывшего СНГ. Знаете, как часто бывает, рассказал об этом собратьям в 2014-м, так и стал "Гильзой".

В гражданской жизни вы историк и археолог. Какова была ваша специализация и над чем работали?

Я специализируюсь на Киевской Руси и Гетманском периоде. Большинство моей, уже прежней работы было связано именно с исследованиями этой части истории. Мы ездили в экспедиции, проводили археологические раскопки, обновляли экспозиции музеев. Моим родным был Черниговский областной исторический музей, часто сотрудничали с институтом археологии, работали по всей Украине.

Были ли в вашей работе моменты, которые, возможно, запомнились больше всего?

Да, один такой случай был. До сих пор вспоминаю – мороз по коже. Проводили раскопки небольшого военного поселения в Киевской области возле Фастова. Там когда-то проходила дорога на княжеский двор поселения эпохи Киевской Руси. Ощущения очень тяжелые, каждый шаг, каждое действие – знаете, как бывает, когда перед грозой, очень парит. Тебе кажется, что воздух липнет к тебе, жарко, нечем дышать, а ощущение – будто за спиной кто-то стоит. Мы тогда нашли в одном месте 88 разных крестиков. Двое из нашей группы не выдержали напряжения и ушли из экспедиции.

Сейчас особенно болит, что не можем так работать, как раньше воспроизводить историю. У нас говорят: есть исторические предметы, есть предметы истории. Понимаете, бывает, держишь в руках не просто какую-нибудь вещь, а невероятный пласт истории, который нужно возрождать.

Насколько известно, вы также эксперт по оценке исторических артефактов и реставратор. Есть ли какие-нибудь находки, которые вам запомнились больше всего?

Я работаю именно с металлами – как с простыми, так и драгоценными, поэтому на мой возраст интересных предметов истории выпало очень много. Одним из таких была гетманская булава, которая, говорят, принадлежала Петру Сагайдачному. Она была сделана в Турции в начале XVII века. Невероятно хорошая вещь, с серебром и позолотой, по оценке аукционного дома Sotheby's, ее стоимость составляла 2,3 миллиона долларов. Наша группа готовила его для выставки.

И какие у вас были ощущения?

Знаете, самым большим чувством был страх не уронить ее, случайно что-то не повредить. Конечно, держа в руках гетманскую булаву, чувствуешь себя настоящим потомком свободного казачества.

Но самые большие эмоции у меня вызывал другой предмет. Я когда взял его впервые в руки, было такое чувство, будто весь мир остановился. Невероятная энергетика. Я просто закрыл глаза и пытался запомнить этот момент. Этот предмет до сих пор хранится в Черниговском музее. Это пернач – знак, принадлежавший Павлу Полуботку в то время, когда он был Черниговским полковником. Уникальный артефакт.

Потеря друзей или как "Гильза" пошел воевать на Восток

Как вы, будучи востребованным специалистом и профессионалом в своей сфере, решили вступить в свое время в армию?

А что тут говорить, я ведь историк, и когда началась Революция Достоинства, я уже знал, что Россия будет делать все, чтобы захватить Украину. Они также поступали в 1936 – 1939 годах в Испании. Там использовалось немало технологий, в том числе активная пропаганда, имеющая конкретно определенную аудиторию. Тогда о присутствии советских войск на Пиренеях также утверждали, что "их там нет".

Но, наверное, самую большую роль сыграл тот факт, что я потерял двух очень близких мне друзей в первые дни, они погибли от рук сепаратистов, натравленных российской пропагандой. Я сотрудничал с черниговскими волонтерами, трижды уезжал на Восток, попадал под обстрелы. И это был полезный опыт, после которого задумался о том, что нужно самому брать в руки оружие.

Принял решение уйти добровольцем, за три дня у меня на руках была повестка, официально мобилизована, и я потравил в противотанковую артиллерию, познакомился с "Рапирой" – 100-миллиметровой МТ-12. Работали по всей Луганской и Донецкой областях. Под Авдеевкой я был командиром пушки.

АК-74 в качестве подарка на день рождения

А где вы, так сказать, встретили полномасштабное вторжение?

Февраль 2022-го встретил в родном Чернигове, готовился к своему дню рождения, которое отмечаю 25 февраля. Утром 24 февраля появились сообщения, что город отрезан от стратегических путей. В частности, железная дорога была парализована уже в восемь часов.

Я понял, что до своей бригады шансов добраться у меня немного. И 25-го из-за знакомых военных вступил в ряды подразделения Сил специальных операций. Так, на день рождения я получил оригинальный подарок в виде АК-74. В сотрудничестве со смежными подразделениями работали в группе ПВО, дежурили с ПЗРК на крышах высотных домов, в марте сбили несколько бортов.

Прежде всего я переживал за наши музеи, ведь я четко понимал, что как только это наследие попадет в руки россиян, они будут пытаться уничтожить или скрыть нашу историю и память. Все историки знают, что в глубоких подвалах бывшего КГБ скрыты тысячи редких исторических предметов, доказывающих, что прародители украинцев были свободной и независимой нацией еще задолго до того, как на болотистой местности основали Москву.

С конца 2022 года служил в составе мобильной группы, которая охотилась за "Шахедами" на границах Киевской и Черниговской областей. Впоследствии на три месяца был в командировке на Бахмутском направлении как оператор по вооружению. Разведка, ориентировка на местности. Между прочим, тоже интересный опыт. Там впервые ощутил на себе действие "химии". Услышали два выстрела из 152-миллиметрового, дальше – пауза. Подумал: "А где же взрыв?" А минут через 10 как ушло… Из-за раздражающего вещества всю ночь с соплями и слюной боролся. Помню: посмотрел на часы – 22:40. А потом смог различить цифры, только когда светилось 04:02. Все это время все плыло перед глазами.

Почему именно полк "Рейнджер"?

С таким длинным боевым путем скажите, почему вы выбрали полк "Рейнджер"?

Ведь именно здесь, в этом полку, я увидел, как когда-то в 2014-2015-м, как у людей горят глаза. Нет расслабленности и безразличия. Да, есть сложные процессы, задачи, но, учитывая высокую мотивацию всего личного состава, служба проходит эффективно.

Я как сержант не чувствую каких-либо барьеров в отношениях между профессиональными военными, мобилизованными и контрактниками. В отличие от других подразделений здесь эта грань довольно размыта, и благодаря этому эффективность многих процессов на порядок выше.

Моя должность сейчас не очень героическая – официально я ответственный исполнитель административной группы. Наверное, за почерк взяли. Но я чувствую и уважение, и поддержку, и благодарность. Многие ребята говорят, что лучше с оружием будут ходить, чем выполнять мою работу, но мне нравится.

В полку я вижу мотивированных людей. Здесь грамотный подход к решению многих проблем, работающих по схеме: если мы не знаем, как это сделать, то сейчас будем разбираться и решать. Здесь не останавливаются, когда появляются ошибки, здесь действует лозунг: "Мы это сделаем!" В полку есть отсутствие чрезмерного формализма и царит отличная атмосфера.

Главное в этом подразделе – если ты хочешь быть полезным, можешь быть полезным. Не все задачи, как говорится, героические, но если ты действительно хорошо разобрался с тем, что тебе делать, и это приносит фактическую пользу, это многое стоит. А еще – влияет на моральный дух подразделения в целом. Он в полку "Рейнджер" невероятно особенный. Присоединяйтесь – и вы тоже это почувствуете!

Как стать частью "Рейнджеров"

Сейчас спецподразделение "Рейнджер" ищет мотивированных и смелых бойцов в свою команду. Подразделение обещает и гарантирует:

достойное отношение от командиров;

прохождение службы по профессиональному направлению;

боевую подготовку в соответствии со стандартами НАТО;

своевременное денежное довольствие на уровне специальных подразделений;

помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ;

своевременную ротацию, в пределах 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;

сопровождение и помощь в полной реабилитации;

полное обеспечение вещным имуществом и средствами индивидуальной защиты;

денежное довольствие на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;

использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения