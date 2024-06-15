Для многих не секрет, что в Киеве успешно работает ЧАСТНЫЙ Университет давнего и верного друга Путина КИВАЛОВА, который готовит ТЫСЯЧИ будущих прокуроров, следователей и юристов для, воюющей с российской ордой убийц, варваров и мародеров, Украины.

Называется это заведение президента Кивалова – Киевский университет интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Этот, как отмечено в Стратегии его деятельности, ЛИДЕР ЧАСТНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, был основан в 2020 году, а первый набор студентов состоялся в 2021 году.

И вот новая информация от частной кузницы будущих прокуроров и следователей:

Министерство образования и науки своим Приказом от 22.04.2024 года согласовывает для новых обособленных подразделений частного Университета Кивалова в Черновцах, Ивано-Франковске и Черкассах набор по образовательным программам в рамках специальностей бакалаврского и магистерского уровня «Право» и «Правоохранительная деятельность» еще больше как человек?! И здесь возникает странное ощущение, что должностные лица МОН не просто обманывают украинский народ, а тупо насмехаются над ним. Потому последний год руководство Министерства ежедневно и убедительно рассказывает, что для воюющей Украины не нужно такое Огромное количество вузов и преподавателей, поэтому их нужно оптимизировать и сократить. А о количестве юристов и речи нет, потому что их штампуют все вузы в невероятном количестве. И если предыдущие руководители МОН предоставили право частному вузу Кивалова только в Киеве готовить юристов, прокуроров и следователей, то нынешние рехформаторы разрешили открыть для Кивалова еще три новых частных вуза в Черновцах, Ивано-Франковске и Черкассах.

Убежден, что они это сделали вполне ОТВЕТСТВЕННО и БЕСПЛАТНО, потому что без «рускомировской идеологии» Кивалова Буковина, Прикарпатье и Черкасская область до сих пор были неспособны готовить профессиональные и патриотические кадры для правоохранительной деятельности Украинского государства.

Не забываем также, что Министерство и его сторонники в Комитете ВР по вопросам образования продолжают лоббировать идею так называемого грантового финансирования вузов, что на практике сводится только к одному:





привлечение БЮДЖЕТНОГО финансирования для ЧАСТНЫХ вузов, где они раньше работали, и, конечно, для частных заведений Кивалова, Поплавского и других фанатов Януковича и голосователей за «диктаторские законы».

Вот и получается, что ДВОЙНЫЕ ГРАЖДАНЕ в руководстве МОН исповедуют ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ по заведениям высшего образования.

Для своих – бюджетные деньги и новые вузы,

для других – сокращение и оптимизация.

П.С. О двойных стандартах в назначении выборов ректоров, когда в одних Киевских вузах выборы проводятся, а в других якобы запрещает военное положение, впоследствии.