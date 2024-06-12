Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которая насчитывает 74 тыс. сотрудников с бюджетом на 2024 год 43 млрд грн (для примера Германия с 86 миллионным населением насчитывает 60 тыс. сотрудников) разработала схему хищения бюджетных средств вместе с коммерческими структурами. Это такие пожарные компании, в том числе ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», где бенефициарами как всегда, являются бывшие сотрудники ГСЧС. Никого не удивляет, что с таким бюджетом и «лакомыми» схемами ГСЧС отразилось от мобилизации.



Об этом пишет сайт Акценты.

В сентябре 2023 года в Переяславе-Хмельницком, куда были приглашены работники ГСЧС, управления гражданской защиты областных администраций, была достигнута договоренность, что при разработке проектов на устройство системы оповещения и самого устройства оборудования, общины заключают контракты только по рекомендации территориальных ГСЧС. Чтобы легче было присвоить бюджетные средства, ГСЧС внесла изменения в Постановление КМУ от 27 сентября 2017 года №733 в п. 10, с марта этого года все технические задачи на внедрение систем оповещения согласовывает ГСЧС.

Источник в правоохранительных органах сообщил редакцию, что есть многочисленные жалобы от общин Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Ровенской, Сумской, Одесской областей, что ГСЧС давит на общины, предлагает свои компании и оборудование ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», которое безмерно дорого стоит.

По нашей информации с 12-14 июня очередной «сходняк» будет проходить в Переяславе-Хмельницком в таком же составе, как и в сентябре 2023 года. Наверняка будут подводить итоги коррупционных схем прошлогоднего «договорняка».

Мы уже проводили журналистские расследования хищения бюджетных средств при закупке систем оповещения в Кременчуге, Вишневом (Киевская область), Новодонецке (Донецкая область).



В Кременчуге коррупционерам мы помешали украсть десятки миллионов бюджетных средств на закупки радиостанций компании Motorola, поскольку тендер отменили. В Вишневом работает Государственная аудиторская служба Украины о чем можно ознакомиться на сайте PROZORRO. В Новодонецкой территориальной общине, в Донецкой области, Антимонопольный комитет 28 мая 2024 года вынес решение об отмене тендера, так как подтвердились манипуляции с разного рода сертификатами, чем хотели сузить круг участников, чтобы иметь возможность украсть бюджетные средства. В Вишневом и Новодонецке в проектах тендера было предусмотрено оборудование украинской компании ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР». Компания, которая еще до 2024 года занималась производством пожарного оборудования и, как говорится, была далека от производства системы оповещения.

Украинские умельцы быстро ориентируются и знают, как украсть бюджетные средства из казны общин. Один из таких способов – это разработка проектов для систем оповещения и заключения договоров без проведения тендера. Компания в сговоре с руководством общины подписывает договор на разработку проекта по договорной цене, чем больше «откат», тем больше цена. Ведь средства не свои, а бюджетные, можно поживиться.

Как мы писали, в государстве появился ряд компаний, работавших ранее в сфере пожарной безопасности. Имея производителя ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», такие пожарные компании растянулись по украинским просторам и массово заключают договоры без тендера.

Мы провели журналистское расследование и установили, что ФЛП Гурьев О.В, ООО «Центр Аудита Безопасности» за последние два месяца без проведения тендера подписали таких контрактов с общинами Днепропетровской, Харьковской областей около 20 по цене от 200 до 350 тыс гривен и это в то время, когда другие участники рынке такие же работы выполняют по цене гораздо ниже.

Представляется большая разница перерасходов бюджетных средств общинами, заключившими контракт на разработку проектов. Никто не удивится, что именно оборудование для систем оповещения будет предусматриваться от ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР» и по ценам не ниже чем в Вишневом и Новодонецком территориальном сообществе, если помните то от 500 до 600 тыс. грн. ГСЧС уже об этом договорилась. И сертификаты появятся, заказчик их предусмотрет в тендерной документации, чтобы не подпустить к тендеру чужих. А это уже совсем другие средства.

Надеемся читатель откроет площадку PROZORRO и увидит разницу в ценах, которые предлагают отечественные компании по сравнению с ФЛП Гурьев О.В, ООО «Центр Аудита Безопасности».

Есть уверенность, что и правоохранительные органы также это увидят, возбудят уголовные производства и поймают воров, а ГАСУ им в этом поможет.

Радует то, что теперь из тюрьмы можно на фронт мобилизоваться.

Наша редакция будет тщательно отслеживать события после публикации. Надеемся что и в этот раз мы как всегда будем правы.