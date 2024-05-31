Проект был создан в 2004 году как «Наша песня», когда украинская музыка не была мейнстримом, а информационное пространство заполонило российский контент. Создавать украинское было не модно, не выгодно, что повлекло за собой катастрофическую ситуацию. Михаил Поплавский, всегда пропагандировавший национальные ценности и культуру, вместе с единомышленниками подняли эту проблему публично, вызвав общественный резонанс. Поплавский заявил об амбициозной миссии – сохранить и развивать украинское музыкально-песное творчество, открывать новых талантливых артистов и предоставлять им творческие перспективы на старте карьеры.

Авторский телепроект Михаила Поплавского «Наша песня»

«Наша песня» стала площадкой для украинских артистов – легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые могли презентовать новую украинскую музыку самых разных жанров широкой аудитории. Единственное требование – песня должна звучать на украинском.

Каждый год на гала-концерте во дворце искусств «Украина» отмечали лучших певцов, чьи песни больше всего понравились телезрителям в разных номинациях: «Душа украинской песни», «Гордость украинской песни», «Легенда украинской песни» и «Надежда украинской песни». Важно, что награды получали авторы песен.

Проект развивался, масштабировался, изменял формат, добавлялись новые номинации. Он превратился в высококачественное шоу с современными технологиями, постановками, которое собирает десятки миллионов телезрителей.





Официальный судья Книги рекордов Гиннеса Вин Шарма вручает сертификат о новом мировом рекорде украинской песни Михаилу Поплавскому



«Украинской песней года» телепроект стал в начале 2012 года. Тогда же Михаил Поплавский воплотил свою, казалось бы, нереальную идею показать украинскую песню всему миру. Беспрецедентный проект «Песня нас объединяет!» вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире». Пять суток непрерывно, с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012, на двух телеканалах – Первом национальном и «Эра» – на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.





Этот эпохальный, исторический мегапроект претворили в жизнь Киевский национальный университет культуры и искусств, Первый национальный телеканал и телекомпания «Эра».





Украинская песня установила мировой рекорд и вошла в Книгу рекордов Гиннеса





«Нас переполняли чувство большой гордости за творческую команду, талантливый украинский народ. Украинцы впервые объединились по всем континентам мира. Песня – это генетический код нации. Это история нашего государства, его традиции, стремление к свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в великое будущее. Через украинскую песню мы заявили о своей национально культурной идентичности на весь мир. Показали все разнообразие, богатство и душу народной и современной песни, представив разные поколения исполнителей», – сказал Михаил Поплавский.