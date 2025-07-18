Об этом он рассказал на канале "7 шагов" .

По его словам, понятно, когда в Европе в должности министра обороны гражданское лицо, но в Украине война, а Министерство обороны – сложное направление работы, поэтому назначить министром нужно было кого-то другого.

Также, отмечает он, нужно 80% бюджета Украины направить на нужды фронта, но Свириденко, будучи министром экономики, этого не сделала, хотя это требование прописано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации», она должна была перевести экономику на военные рельсы. Так что, констатирует военный, не стоит ожидать, что она это сделает в должности премьер-министра, а платить за это все будут украинцы своими жизнями.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, что своим хорошим отношением Трамп пытается заставить путина идти на уступки.

Также Politeka писала о том, что Стариков посчитал сколько батарей Patriot нужно, чтобы защитить Украину.