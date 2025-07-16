Предприниматель Владислав Смирнов объяснил, что не так с конференцией по вопросам восстановления Украины, которая недавно прошла в Риме, и как реально собрать инвестиции для восстановления государства, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

По словам предпринимателя, главная проблема конференции по вопросам восстановления – это нарушение самой логики мероприятия, ведь восстановление начинается тогда, когда останавливается война. А у нас, напоминает он, от вражеских шехедов, КАБов и ракет постоянно страдают все большие и малые города, все приграничье, то есть вообще вся Украина.

«Что вы собираетесь восстанавливать, когда война в разгаре? Оно прямо сейчас происходит. Какое к черту восстановление, когда ты не знаешь точно, сколько тебе придется восстанавливать и что восстанавливать? Потому что сейчас мы восстанавливаем школы или детские сады в 50 км от зоны боевого столкновения, не успели еще покрасить – сооружение уже снесли», - подчеркивает Владислав Смирнов.

По его мнению, эта конференция – важная площадка, но нужно было использовать ее по-другому: построить честные отношения с партнерами, очертить проблемы Украины, поощрить инвестиции в ВПК, чтобы приблизить победу и дать инвесторам преференции в дальнейшем восстановлении нашего государства. То есть, объясняет предприниматель, это должна была быть покупка билета в дальнейшее восстановление Украины после победы, это выглядело бы логично, понятно и выгодно.

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