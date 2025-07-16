В недавнем интервью для Интерфакс-Украина глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Никита Лагунин рассказал о вызовах, с которыми сталкивается транспортная система во время войны, цифровых изменениях в работе ведомства, новых инструментах контроля и собственном видении реформы Укртрансбезопасности.

Главное из интервью главы Укртрансбезопасности Никиты Лагунина.

Пассажирские перевозки и комфорт пассажиров . По словам Лагунина, Укртрансбезопасность отвечает, прежде всего, за техническое состояние транспорта и безопасность перевозок. Полномочий контролировать комфорт в салоне, например наличие кондиционеров или исправность туалетов, у службы нет.

В то же время граждане могут самостоятельно проверить перевозчика с помощью цифровых сервисов: https://autobus.gov.ua/ - для приобретения билетов у лицензированных перевозчиков и https://shlyah.dsbt.gov.ua/lc.html - для проверки лицензии у перевозчика по номеру автобуса.

Относительно динамики рынка пассажирских перевозок . После начала полномасштабного вторжения авиационное сообщение прекратилось, а железная дорога работает с ограничениями — это повлекло за собой рост спроса на пассажирские перевозки автобусами. В 2022-2023 годах количество выданных лицензий возросло (783 и 823 соответственно), но в 2024 году их стало меньше - 540, а с начала 2025 года - только 176. Это связано как с насыщением рынка, так и с возвратом к более жестким требованиям лицензирования.

Такси, райдхейлинг-сервисы и новое регулирование . ДСБТ принимает участие в разработке нового законодательства о деятельности сервисов такси и райдхеллинга.

Система "Путь". Укртрансбезопасность отвечает только за тех, кто занимается коммерческими перевозками. Относительно волонтеров, которые пересекали границу, соответствующие решения принимали ОВА или министерства. Через модуль "18-60" технически передавались данные пограничникам. Пока информацию о волонтерах передают через другие государственные ведомства.

Смарт-Тахо – контроль без остановок . В рамках цифровизации Укртрансбезопасность внедряет систему Смарт-Тахо – это решение, которое позволит дистанционно контролировать режим труда и отдыха водителей. Модули будут считывать данные без остановки транспорта. Уже подготовлена нормативная база, вскоре начнется выдача карт и запуск системы на дорогах.

Автоматический контроль веса транспорта . Отдельно Лагунин остановился на проблеме перегрузок. Для борьбы с ними Укртрансбезопасность применяет систему WIM ( Weigh-in-Motion ), которая позволяет фиксировать нарушения без участия инспектора. За 6 месяцев 2025 года в бюджет страны нарушители уже заплатили 65 млн грн штрафов. Однако комплексов недостаточно. Сейчас к Укртрансбезопасности подключено 57 WIM-комплексов.

Чтобы расширить сеть WIMов , ДСБТ инициирует изменения, 35% от суммы штрафов будет оставаться в местных бюджетах — это должно стимулировать общины устанавливать WIM-комплексы самостоятельно.

Публичность и прозрачность. Руководитель ГСБТ Никита Лагунин прокомментировал публикации в СМИ относительно своего состояния и имущества жены. По его словам, все доходы и собственность задекларированы в соответствии с требованиями законодательства, а информация, послужившая основанием для упреков, была взята из открытой декларации.

Речь идет об автомобиле, принадлежащем его жене — дизайнере Наталии Лагуниной, основательнице украинского бренда 28 MAGGIO.

Лагунин также отверг спекуляции относительно якобы связей с РФ, отметив, что его отец умер много лет назад, а у жены нет родственников, на которых можно было бы оформить имущество.

«Все документы налицо. Если у кого-то есть доказательства нарушений — это дело правоохранительных органов», — резюмировал глава Укртрансбезопасности.

Взгляд на будущее . «Укртрансбезопасность должна стать цифровой, независимой, прозрачной и бизнес-ориентированной. С четкими процессами и без коррупции. Доверие к службе должно быть правилом, а не исключением», - отметил Лагунин. По его словам, команда уже запустила изменения, и вернуть систему вспять будет невозможно.

Полный текст интервью: https://interfax.com.ua/news/interview/1086204.html