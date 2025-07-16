Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» по инициативе соучредительницы фонда Виты Присяжнюк и председателя наблюдательного совета фонда первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля передал военным и медикам на передовой современное оборудование.

В Харьковской области военные получили оборудование для радиоэлектронной борьбы — сверхсовременные системы РЭБ «Апостол» украинского производителя «Укравиакостех». Системы оснащены иммерсионным охлаждением и работают в широком диапазоне частот, что позволяет эффективно противодействовать дронам противника.

Кроме того, в населенных пунктах Приколотное, Мартово и Шевченко волонтеры передали боевым медикам аппараты Easy Pulse Schiller (Швейцария).

Это современное швейцарское реанимационное оборудование, предназначенное для косвенного массажа сердца даже в экстремальных условиях. Устройства уже помогают спасать жизнь военных и доказали свою эффективность в критических случаях — в случае клинической смерти или остановки сердца непосредственно в зоне боевых действий», — рассказывает Вита Присяжнюк, соучредитель Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда»

Помощь получили и военные двух бригад, выполняющих задачи на Ореховском направлении. Им передали системы РЭБ нового поколения, генераторы для энергообеспечения позиций, терминалы спутниковой связи Starlink для стабильного интернета на передовой. А в селе Новопавловка боевые медики в стабилизационном пункте получили аппарат Easy Pulse.

«Мы поддерживаем наших защитников там, где это необходимо. Каждый переданный генератор, каждая система РЭБ или аппарат Easy Pulse – это наш вклад в сохранение жизней и обеспечение безопасности титанов, защищающих Украину. Спасать жизнь – это наша миссия и мы делаем для этого все», – рассказал Валерий Дубиль.

Фонд «Надежда» благодарит партнеров и меценатов, благодаря которым эта поездка стала возможной: семье Герег и компании «Эпицентр», Ивану и Илье Дубилям, Анатолию Шкрибляку, Владлену Никитину, Евгению Довбни и всей команде волонтеров.

С начала полномасштабного вторжения команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» провела более 270 гуманитарных миссий на передовую. Передано более трехсот систем РЭБ, более 150 аппаратов EasyPulse и десятки других единиц критически важного оборудования, ежедневно помогающего спасать жизнь украинских защитников на переднем крае.