Новое правительство Юлии Свириденко, казалось бы, было назначено без проблем, но политик Николай Томенко раскрывает шокирующие детали.

По его словам, вместо монобольшинства "Слуги народа", мы имеем дело с "нетаинственной" правительственной коалицией, которая включает представителей запрещенной пророссийской ОПЗЖ и влиятельных бизнес-групп. Узнайте, почему голосование за премьер-министра стало "знаковой характеристикой" настоящего состава Рады и почему Томенко требует немедленно узаконить это "новое" большинство во избежание теневых договоренностей.

Математика власти: кто действительно поддержало правительство Свириденко?

Голосование за премьер-министра Украины всегда является ключевым моментом, проливающим свет на реальное расписание сил в Верховной Раде. И, по словам политика и общественного деятеля Николая Томенко, назначение "обновленного" правительства Юлии Свириденко 15-16 июля 2025 года стало ярким тому подтверждением.

"Голосование за премьер-министра Украины, учитывая предписания Конституции, является определяющей характеристикой оценки реального состава парламентского большинства (коалиции) в Верховной Раде Украины", - отмечает Томенко. И результаты этого "знакового голосования" позволяют сделать весьма неожиданные выводы:

"Слуга народа" не монолитна: Несмотря на то, что кандидатуру Юлии Свириденко внес сам Президент, за нее проголосовал только 201 депутат из 231 члена президентской партии. Некоторые воздержались, кто-то не голосовал, а 20 депутатов вообще отсутствовали. Это свидетельствует о том, что когда-то монолитное "монобольшинство" уже не таково.

Неожиданные союзники: Экс-ОПЗЖ: Как утверждает Томенко, "главным союзником и реальной составной частью обновленной правительственной коалиции являются депутаты из запрещенной пророссийской партии медведчука-бойка". За Юлию Свириденко проголосовали 25 депутатов из экс-ОПЗЖ (15 из "Платформы за жизнь и мир" и 10 из "Восстановления Украины"). Это вызывает серьезные вопросы об идеологических началах нового большинства.

Вечные партнеры: Бизнес-группы: Традиционной и "постоянной" составляющей всех парламентских большинств, по словам Томенко, депутатские группы, сформированные представителями бизнес-групп. На этот раз это 15 депутатов из "Доверия" и 12 из "За будущее", поддержавших нового премьера.

Оппозиция остается: Депутаты из "ЕС", "Батькивщины" и "Голоса" не голосовали за нового премьер-министра.

Конец "монобольшинства" и вызов для Конституции

На основании этих данных Николай Томенко делает решительный вывод: "парламентское большинство (коалиция), которое было создано из одной фракции «Слуга народа» и состояло из 254 депутатов, фактически завершило свою деятельность".

Теперь, по его словам, реальную "обновленную" правительственную коалицию составляют депутаты "Слуги народа" и представители депутатских групп, сформировавшихся на основе запрещенной фракции ОПЗЖ, а также мажоритарщики от различных бизнес-групп.

Эта ситуация, по мнению Томенко, подвергает сомнению конституционность дальнейшей работы правительства без официально оформленной коалиции. Он отмечает, что, "учитывая требования Конституции и действующего законодательства, необходимо официально узаконить новую коалицию, то есть провести учредительное собрание, обнародовать список и программу деятельности этой коалиции".

Уроки прошлого: "Тайные коалиции" и почему это опасно

Николай Томенко проводит параллели с прошлым, напоминая, что "подобная история с "тайной коалицией" имела место с момента избрания премьер-министром Владимира Гройсмана 14 апреля 2016". Тогда, по его словам, реальная численность правительственной коалиции, сформированной фракциями БПП и "Народного фронта", составляла лишь 223 депутата - меньше конституционного минимума. И тогдашний глава ВРУ Андрей Парубий "так и не обнародовал список реальной парламентской коалиции".

Эта ситуация с "тайными коалициями" не только нарушение конституционных норм, но и подрывает доверие к власти. Когда общество не знает, кто действительно формирует большинство и несет ответственность за решение правительства, это создает пространство для кулуарных договоренностей и теневых влияний.

Именно поэтому Николай Томенко призывает: "Не менее важна необходимость наконец-то выполнить предписание статьи 83 Конституции Украины и установить «основы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций» в Регламенте". Это позволит избежать повторения ошибок прошлого и сделать процесс формирования власти более прозрачным и ответственным перед народом. Ведь в условиях войны, когда страна нуждается в максимальном единстве и прозрачности, "тайные коалиции" – это роскошь, которую Украина не может себе позволить.